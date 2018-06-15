「AR 超有視！日本幻視藝術世界巡迴展」視覺超震撼

2018年06月15日 15:51 中時 馮惠宜

「無獸欄動物園」展區中大猩猩衝出柵欄跑到大樓、怪獸跑到街上，波多野與粉絲一起拍照留下奇幻的畫面。（馮惠宜攝）

「秘境冒險」展區：觀眾融入其中尤如被外星人抓走。（馮惠宜攝）

如何從巨型鯊魚的血盆大口中逃脫？！你也能化身超人擊退外星怪物…？！今年夏天最受矚目的「AR 超有視！日本幻視藝術世界巡迴展」15日起在台中世貿中心登場，開幕首日更請來日本AV女優波多野結依擔任代言人，只見她時而化身忍者、江戶女優、可愛幽靈與畫互動拍照、錄影，帶領粉絲一窺4D幻視藝術與AR擴增實境的奧秘。

這場由日本知名幻視藝術博物館「TOKYO TRICK ART Museum」策畫、台中市電腦公會主辦的幻視藝術展15日起到9月9日於台中世界貿易中心盛大展出。

運用近年最夯的3D幻視藝術，利用繪畫中的遠近法、陰影法、前進色及後退色組合等技法，製作出一幅幅3D場景，民眾入內拍照，栩栩如生，就像置身藝術畫片中，不但可觀賞、可觸摸、又能拍照，特別的是今年更加入AR元素，經由手機APP，即可將這些生動立體的畫作，轉變為一部個人專屬的 KUSO影片。

策展人日本「TOKYO TRICK ART Museum」神山宣耀指出，本次覽跳脫傳統3D模式，進化到更立體的4D畫作，同時加入AR元素，將藝術與科技完美結合；全場45幅巨作，就有10幅是AR擴增實境作品。

波多野將帶您深入展場，了解何謂幻視藝術，同時也將化身忍者、江戶女優、可愛幽靈與畫互動拍照、錄影，帶你一窺4D幻視藝術與AR擴增實境的奧秘。

此次展覽規畫七大精選展區，策展人神山宣耀也特別打造日本獨有的江戶展區，共設計『怪奇江戶屋』、『江戶忍者屋』以及『江戶宿場町時光旅行』三大展區，濃濃的古日本風、日本特有的忍者文化、彷彿置身兩百年前的德川家康時代。

(中時 )