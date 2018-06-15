千尋盒子播上億元侵權影片 日電視台感謝刑事局破獲機房

警方查獲伺服主機40餘台、衛星解碼主機、千尋機上盒百餘台及帳冊等贓證物。(林郁平攝)

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日本電視台代表伊奈正晴感謝檢警破獲盜版集團。(林郁平攝)

國內多家電視台業者、日本4大電視台、韓國製片商等，日前向警方報案，指發現坊間所販售的千尋機上盒在國內播放侵權影片，刑事局電信偵查大隊經2個多月追查，將46歲李姓男子夫妻檔等6嫌逮捕到案，全案依著作權、妨害風化等罪嫌送辦。

警方調查，李嫌利用反向代理技術(即Content Delivery NetWork，下稱CDN)，結合偽裝境外網址方式，將各種電影、日劇、韓劇、國內戲劇、直播節目等非法重製，儲存於租賃主機內，並公開傳輸。因每台機上盒僅售2至3000元，就可免費看到各種影片，所以1年半來已銷售3萬台，對有線電視系統商損害極大，侵權金額超過上億元，已經嚴重侵害智慧財產甚鉅。

專案小組調查，千尋盒子雖是大陸生產的商品，但在台販售通路、影音內容、傳輸各有分工，雖是大陸生產之商品，李嫌在國內虛設科技公司經營侵權機房，呂嫌負責銷售，另名女嫌負責直播各電視台內容等。嫌犯所租用二類電信業者機房，不僅放置盜版影片，還架設色情網站提供境外人士收費觀看。警方破獲國內的機房後，發現該集團在大陸、香港、印尼等地也都有架設主機，目前仍可連結使用，此外，國內不乏其他類似產品，警方將擴大偵辦。

(中時 )

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