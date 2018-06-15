川金會後日本籌畫「安金會」 設海參崴、紐約兩方案

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旺報

日本為避免在「川金會」後在朝鮮半島議題被邊緣化，迫切希望與北韓舉行日朝元首安倍晉三與金正恩的會談（安金會），目前正積極奔走，日媒稱，目前有俄國海參威、紐約兩個方案。

日媒表示，安倍、金正恩若能成功會談，將是2004年時任首相小泉純一郎訪問北韓，與金正恩之父、北韓勞動黨總書記金正日會談以來的又一次日朝元首會談。

日本政府人士14日透露，若金正恩受邀出席9月中下旬在紐約舉行的聯合國大會一般性辯論演講，日本政府考慮將此作為選項，藉此達成日朝元首會談；另一方面，共同社14日也報導，日本政府目前也決定，爭取藉9月在俄羅斯遠東海參崴召開的「東方經濟論壇」的機會實現日朝元首會談。

相關人士透露，日本政府認為，聯合國秘書長古特雷斯有可能邀請金正恩出席聯大；另一方面，俄羅斯政府邀請金正恩於9月11至13日出席在海參崴舉行的「東方經濟論壇」，但北韓9月9日是建國70周年紀念日，目前尚不清楚是否出席。因此，日方採取兩手準備，力爭抓住其中一次機會實現會談。

共同社稱，若會談能達成，除了北韓綁架日本人問題外，日本政府還有意提及廢棄對日本安全構成威脅的中短程彈道飛彈。安倍將直接提出，若不全面解決綁架、核與飛彈問題，就不實施邦交正常化和經濟援助。安倍也不排除可能會在綁架問題解決前舉行多次會談，或親自訪問平壤。

另外，日本政府人員透露，外務省亞洲大洋洲局參事官志水史雄，14日已經在蒙古首都烏蘭巴托舉行的國際會議上，與北韓當局人士接觸，傳達日本政府力爭解決北韓綁架日本人問題的立場。

(旺報 )

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