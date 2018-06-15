檢查再上！車輛國道故障可罰款

2018年06月15日 16:44 中時 陳祐誠

端午連續假期將至，高速公路將湧入大量車潮，高公局指出，平均每件國道事故要花25至30分鐘處理，呼籲駕駛做好車輛保養再上路，若車輛車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落、輪胎胎紋深度不符規定或缺水缺油，在高速公路故障，可處600至6000元不等罰鍰。

根據高公局統計，平均每件國道事故處理時間為25至30分鐘，事故規模較大者，則需花更長的時間來紓解回堵車流，依平日交通狀況，每回堵1公里約要花10分鐘才得以紓解，若事故發生在連續假期，即使只是小事故，處理與回堵時間將較平日更長。尤其交通量龐大的國道5號，只有2個車道，且沒有路肩，若隧道內發生事故，至少佔用1個車道，等於能通過的交通量馬上減半。

高公局指出，去年端午假期日間壅塞路段較易發生擦撞小事故，肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態、或變換車道不當所導致，都屬於人為疏失，呼籲駕駛日間行駛於壅塞路段時，應與前車保持適當距離，以免車禍影響出遊興致。

高公局也發現，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及其他車輛無法啟動等問題，如果車輛在高速公路發生故障，依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落及輪胎胎紋深度不符規定者，將處3000至6000元罰鍰；而車輛缺水缺油等問題，將處600至1200元罰鍰。

此外，壅塞時段發生事故時，警方與處理人員較難快速抵達現場，影響救援時間與現場事故排除，都會造成回堵加劇，高公局呼籲民眾，在同向二車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道的前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道的車輛則應減速配合避讓。

(中時 )