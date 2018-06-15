南市議會拜會日本群馬縣 邀來台品嘗芒果

2018年06月15日 17:03 中時 洪榮志

台南市議會日本參訪團15日由議長賴美惠率隊前往群馬縣議會拜會，受到議長橋爪洋介、副議長星名建市等人的熱烈歡迎，雙方還約定改天將前來台南品嘗芒果。

賴美惠一行13日上午與京都市議會完成締盟儀式後，在京都議長寺田一博的陪同下，拜會京都市長門川大作，爭取2020年世界歷史都市聯盟會議在台南舉行，同時也希望繼議會締盟後，京都與台南也能成為友好城市。

門川大作除恭喜兩會締盟外，也表示樂見京都與台南成為友好伙伴城市；他還說，目前已知有7個城市正爭取2020年世界歷史都市聯盟會議的主辦權，他感受到台南的誠意與活力，也祝福台南爭取成功。

賴美惠昨天率團拜訪群馬縣時指出，台南與群馬淵源深厚，儘管兩地的氣候條件很不同，但卻有許多共通處；像是都擁有溫泉、美食、農業、文化古蹟，兩地也都曾出產冠軍米，該縣水上町更是台南的友好城市之一，群馬的溫泉、滑雪活動也非常有名，吸引許多台灣人前來觀光。

賴美惠還說，值得一提的是，2014年群馬縣水上町議長河合生博曾經前來台南玉井，並代表群馬縣認養玉井20棵愛文芒果樹，以行動表達對台灣愛文芒果的喜愛與支持；此外，群馬已持續多年於每年7月舉辦台灣展，加上群馬也生產蘭花，因此賴美惠邀請橋爪明年3月率隊前來台南參觀國際蘭展，或組隊前來台南認養芒果，每年夏天產季時再來品嘗。

橋爪對該縣議員每次前往台南都受到賴美惠及議會的熱情招待表示感謝，他也提到，群馬與台南有許多相似之處，相信未來雙方交流互動將更緊密。

(中時 )