區公所志工協力　1700串愛心肉粽送獨居長者

2018年06月15日 16:45 中時 李其樺

區長余基吉指出，今年的愛心粽就地取材以月桃葉當作粽葉，包出來的月桃粽與一般常見的肉粽很不同，參有淡淡的月桃香氣，風味非常特殊，加上月桃葉的處理過程非常耗時費工，現在已經不多見。（李其樺翻攝）

明和社區推出木瓜粽、木瓜除了含有酵素可幫助消化、避免漲氣，降低肉粽本身油膩感，每一口都是健康清爽好滋味，讓肉粽香而不腻。（李其樺翻攝）

端午佳節將近，山上區公所今年特別邀請里長、社區發展協會理事長、志工媽媽們，齊心協力包出1700顆愛心粽子，今（15）日上午分送給低收入戶和獨居長者，讓弱勢家庭也能度過溫馨的端午節。

區長余基吉指出，今年的愛心粽就地取材以月桃葉當作粽葉，包出來的月桃粽與一般常見的肉粽很不同，參有淡淡的月桃香氣，風味非常特殊，加上月桃葉的處理過程非常耗時費工，現在已經不多見。

余基吉說，非常感謝志工媽媽們親自採集新鮮月桃葉，天未亮便開始準備清洗粽葉、浸米、備料、炒料等事前工作，秉持古法製成月桃粽，其內餡包有豬肉、蛋黃、香菇、蝦仁與花生等，品嘗起來米飯香Q有彈性、餡料實在、香氣逼人。

另外，明和社區推出木瓜粽、木瓜除了含有酵素可幫助消化、避免漲氣，降低肉粽本身油膩感，每一口都是健康清爽好滋味，讓肉粽香而不腻。山上社區則推出綠豆粽，選用豬前腿肉、三層肉和香菇等豐盛餡料，與綠豆仁、糯米一起包裹蒸煮，綠豆清香鬆綿好滋味、美味又養生。

余基吉表示，藉由愛心包粽活動讓社區媽媽們傳承好手藝好味道，也讓各社區攜手合作給予弱勢家庭照顧及關懷，串串粽子就像串串愛心連在一起，讓弱勢家庭歡喜慶端午，也希望有更多人一起響應，為社會注入更多愛的力量。

(中時 )