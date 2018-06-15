美朝和解後 日擔憂成為「面對中國的最前線」

2018年06月15日 16:55 旺報 潘維庭

日媒稱，美國總統川普日前稱暫停美韓軍演、未來探討撤走駐韓美軍，讓日本政府內部掀起波瀾。日本防衛相小野寺五典14日晚間與美國防長馬提斯通電話時表示「駐韓美軍在東亞的安全保障，承擔著重要作用」，對相關問題表達擔憂；馬提斯則回應，「沒有討論縮小（部署）」，日經中文網15日分析，美國與北韓的和解氣氛，可能對日本周邊的安全保障產生影響，日本政府對此保持警惕。

小野寺與馬提斯進行約半小時電話磋商，雙方提及暫停美韓聯合軍演的話題，但馬提斯僅表示在「調整中」；小野寺強調了北韓包括中短距離在內的彈道飛彈的必要性，雙方還就敦促北韓履行安理會決議方針達成了一致。

日美防長通電話前，日本外相河野太郎在結束日美韓外長會談後，也強調了駐韓美軍、美韓軍事演習的重要性。南韓外長康京和也明確表示，「駐韓美軍今後仍將為朝鮮半島的威懾與和平發揮作用」。

報導直指，駐韓美軍不僅對北韓，還一直對遏制大陸和俄羅斯發揮作用，日韓特意確認此一「遏制力」的意義，也反映了川普發言所引發的擔憂正在擴大。美國國務卿蓬佩奧則表示，日美韓合作「堅如磐石」，強調了三國的緊密關係。

日本防衛省高官表示擔憂，認為若暫停演習，將成為「減弱對北韓壓力」的訊號。另一方面，日本政府憂慮，川普一直主張減輕在各國駐紮的美軍的負擔，北韓也將要求美軍撤退。

報導稱，駐韓美軍以陸軍為中心，有約2.8萬人駐紮，與駐日美軍一起，對東亞安全保障發揮著「壓艙石作用」。若撤退、縮減，導致美軍在當地影響力下降，大陸的存在感將相對提升。

日方認為，若美軍在朝鮮半島的威懾力消失，北緯38度線防線等同南移，日本將站在面對中國的最前線；如果駐韓美軍撤退，與美國具有同盟關係的日本，在東亞的重要性將提高，可能需要調整安保政策，比如擴大自衛隊的職能、或加強與美軍合作。

(旺報 )