金門湖小拔河隊遠征日本 小選手義賣T恤籌經費

金湖國小拔河隊將遠征日本，今天義賣T恤籌措出國經費。（李金生攝）

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學生家長熱烈回響，肯定小選手靠自己努力追求卓越。（李金生攝）
湖小拔河隊在全國大賽中，屢次獲得優勝佳績。（湖小提供）
湖小拔河隊用汗水和淚水編織自己的夢想。（湖小提供）
高懸的榮譽榜是小選手們辛勤苦練的成果。（李金生攝）

在全國比賽中屢獲大獎的金門金湖國小拔河隊，將代表台灣參加8月「2018全日本青少年室內拔河錦標賽」，但目前出國比賽經費仍有不足，校方安排小選手在今（15）日學校畢業典禮中義賣T恤籌款，獲得家長們的熱烈回響，肯定她們靠自己的努力打天下，追求更上一層樓的成績。

成立6年的湖小拔河隊，在今年6月剛拿下全國各級學校室內拔河比賽校隊混合組的亞軍，過去2年也曾在全國性大賽中，獲得4次亞軍的佳績，來自外島的拔河隊伍大放異彩，將與台灣另2支隊伍應邀參加8月登場的全日本青少年室內錦標賽。

包括11名學生選手和4位老師，出國比賽經費需要70餘萬元，在縣府補助台金機票和金湖鎮公所補助30萬元後，目前仍稍有不足。

校方特別安排選手們在今天學校畢業典禮中義賣T恤，期盼減輕家長的負擔，並藉此培養同學的自我負責、付出的生活體驗，每件叫價600元，獲得家長熱烈回響，一下就訂購100多件。

多位家長表示，小選手們利用暑假出國比賽，將是學習過程中難忘的歷練，大家靠自己努力籌措經費，在國外拿到好成績，成功的果實將更加甜美，也更值得回憶和懷念。

(中時 )

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