基隆限定！珍奶用這根喝 讓在地人笑了「粗到可以喝貢丸」

基隆限定！珍奶用這根喝 讓在地人笑了「粗到可以喝貢丸」(翻攝自「基隆人」社團)

友善列印
中時電子報
有網友突發奇想，利用基隆在地美食「吉古拉」，不但吸得起珍珠、還可以吃，根本一舉兩得！(翻攝自「基隆人」社團)

為了減少塑膠吸管的使用，環保署規定從2019年開始，4大類場所內用不得提供塑膠吸管，外帶部分到2025年才有限制，引發官員、大眾們開始找尋替代用品，像是鋼吸管、玻璃吸管、湯匙喝珍奶都已不稀奇，現在還出現塑膠水管、蛋捲、脆X酥、大蔥等替代吸管。有網友突發奇想，利用基隆在地美食「吉古拉」，不但吸得起珍珠、還可以吃，根本一舉兩得！

火鍋、關東煮常見的配料「竹輪」，也是卡通「我們這一家」裡，花媽最愛的食物。日語發音為「ちくわ(chi ku wa)」，音似「吉古拉」，由鯊魚漿加少許鹽和麵粉製成麵糊，包裹在鐵棍上烤，是基隆當地特色美食。

一名網友在「基隆人」社團發文，寫道「基隆人帶頭響應環保，基隆代表性可食用吸管，吉古拉！趕快去囤貨！」但這根「吉古拉」吸管，粗到連貢丸都能吸起來，被網友笑是「超有基隆味的飲料」！「最佳國民獎，吉谷拉的逆襲，再大顆的珍珠都吸得起來!」、「原來這一切都是吉古拉的陰謀, 哈哈~」、「大推！吸完還可以直接吃掉，太環保了」、「這個厲害，果然是基隆特產！」。

(中時電子報)

區公所志工協力　1700串愛心肉粽… 蠟筆小新與粉絲相見歡！拍照、美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。