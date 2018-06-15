基隆限定！珍奶用這根喝 讓在地人笑了「粗到可以喝貢丸」

2018年06月15日 16:54 中時電子報 莊楚雯

有網友突發奇想，利用基隆在地美食「吉古拉」，不但吸得起珍珠、還可以吃，根本一舉兩得！(翻攝自「基隆人」社團)

為了減少塑膠吸管的使用，環保署規定從2019年開始，4大類場所內用不得提供塑膠吸管，外帶部分到2025年才有限制，引發官員、大眾們開始找尋替代用品，像是鋼吸管、玻璃吸管、湯匙喝珍奶都已不稀奇，現在還出現塑膠水管、蛋捲、脆X酥、大蔥等替代吸管。有網友突發奇想，利用基隆在地美食「吉古拉」，不但吸得起珍珠、還可以吃，根本一舉兩得！

火鍋、關東煮常見的配料「竹輪」，也是卡通「我們這一家」裡，花媽最愛的食物。日語發音為「ちくわ(chi ku wa)」，音似「吉古拉」，由鯊魚漿加少許鹽和麵粉製成麵糊，包裹在鐵棍上烤，是基隆當地特色美食。

一名網友在「基隆人」社團發文，寫道「基隆人帶頭響應環保，基隆代表性可食用吸管，吉古拉！趕快去囤貨！」但這根「吉古拉」吸管，粗到連貢丸都能吸起來，被網友笑是「超有基隆味的飲料」！「最佳國民獎，吉谷拉的逆襲，再大顆的珍珠都吸得起來!」、「原來這一切都是吉古拉的陰謀, 哈哈~」、「大推！吸完還可以直接吃掉，太環保了」、「這個厲害，果然是基隆特產！」。

(中時電子報)