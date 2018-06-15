蠟筆小新與粉絲相見歡！拍照、美食一次滿足

2018年06月15日 16:59 中時 徐力剛

蠟筆小新參加「夏日運動會」，活潑魅力感染全場。（徐力剛攝）

忠實粉絲專程穿上與小新同色系衣褲合影留念。（徐力剛攝）

「蠟筆小新主題餐廳」換新裝，以夏日運動風席捲風潮。（徐力剛攝）

招牌餐點「燒肉海苔飯＋番茄脆腸義大利麵」，售價260元／份。（圖片提供／蠟筆小新主題餐廳）

「蠟筆小新炸雞餐2.0」大份量滿足嗜肉消費族群，售價280元／份。（圖片提供／蠟筆小新主題餐廳）

「蠟筆小新人形燒」單顆售價39元;3顆一組售價110元。（圖片提供／蠟筆小新主題餐廳）

深受動漫迷喜愛「蠟筆小新主題餐廳」換上新裝，迎接7月夏日到來。以雙葉幼稚園運動會為設計主軸，動漫靈魂人物小新親臨現場與粉絲熱情互動，拉開暑假序幕。

蠟筆小新主題餐廳即日起至8月26日限期快閃台北三創生活園區，今日舉辦「夏日運動會」活動，吸引眾多粉絲領取號碼牌排隊等候，前20名幸運粉絲與小新親密合照; 活動再加碼，祭出消費滿500元可參加「趣味投籃闖關賽」，挑戰成功者可獲得春日部運動員獎狀折價券乙張。

此次同步推出全新夏季餐點，其中「燒肉海苔飯+番茄脆腸義大利麵」最為吸睛，Q彈帶勁麵條佐以濃郁番茄醬汁與脆腸享用，搭配燒肉與海苔混搭香氣，雙重享受一次滿足。升級版「蠟筆小新炸雞餐2.0」嚴選鮮嫩雞腿肉入饌，醃漬一天入味裹粉酥炸，雞肉表皮酥脆爽口，高油溫鎖住肉汁，讓人愈吃愈過癮。

店內人氣商品「蠟筆小新人形燒」以小新頭像為靈感繆思，提供紅豆麻糬、熔岩巧克力、奶油卡士達3種口味選擇，深受女性粉絲喜愛，一度成為時下最夯打卡小物。

蠟筆小新主題餐廳總經理林瑋真受訪時表示，動漫蠟筆小新陪伴許多人成長，在台擁有高人氣，繼先前首度以「夢幻甜點」為主題消費者迴響熱烈，此次看準暑假商機，順勢推出第二波「夏季運動會」活動，吸引學生族群來此渡過美好時光，並透過趣味性互動遊戲與粉絲近距離接觸。林瑋真也分享，店內平均客單價落在250元左右，其中商品「蠟筆小新人形燒」銷量最佳，最高一天可賣出超過700個。

(中時 )