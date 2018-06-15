七年之癢！「台中JMall」蛻變美食商城

2018年06月15日 16:59 中時 馮惠宜

位於台灣大道的JMall商場重新開幕16日起到月底前舉辦多項促銷活動。（馮惠宜攝）

歷經半年改裝，JMall商場引進多家美食名店，其中「了凡香港油雞飯‧麵」、「Tsuta蔦拉麵」、「鬍鬚張滷肉飯」、「SUKIYA」更是首次在台中插旗。（馮惠宜攝）

有七年歷史，位台中西屯區中科商圈的JMall商場，歷時半年改裝、15日重新開幕，邀集14家美食名店進駐，其中「了凡香港油雞飯‧麵」、「Tsuta蔦拉麵」、「鬍鬚張滷肉飯」、「SUKIYA」更是首次在台中插旗。

「JMall商場」15日在董事長林晉頡帶領下正式開幕，現場並邀請到國內知名親子創作劇團玉米雞劇團一同參與，林晉頡指出7年前相中此地鄰近工業區、東海大學，並有澄清醫院、台中榮總兩大醫院以及近中科生活圈，因而開發JMall商場，有鑑於近年餐飲風行，思考將大型店改為精緻中小型餐飲，也陸續取得「添好運」、「Tsuta蔦拉麵」等米其林星級餐廳，以及星馬料理「MAMAK檔」、「點爭鮮」等不同類型餐飲品牌。

「JMall商場」董事長林晉頡表示，目前已引進11家餐廳、1家汽車美容用品與1家休閒健康鞋店進駐，已進駐的商家包括「添好運」、「了凡香港油雞飯‧麵」、「鬍鬚張」、「SUKIYA」、「Tsuta蔦」、「品田牧場」、「點爭鮮」、「MAMAK檔」、「聚‧北海道昆布鍋」、「一芳水果茶」、「USTINI健康鞋」、「O3汽車美容SPA館」。而未來還將有頂瓜瓜、誠真咖啡進駐。

慶祝開幕，「JMall商場」15日至18日舉推出價值5000元的「美食評鑑卡」現場限量發放，每張卡內含商場內10家店不同優惠。另只要在6月30日前至「JMall商場」享用餐點並撰寫用餐投稿至「JMall商場」粉絲頁，就有機會抽中iPhoneX、Switch、小米掃地機器人等好禮。

(中時 )