鄭問展開幕 蔡英文總統：漫畫是推動台灣前進世界的文化實力

2018年06月15日 17:23 中時 許文貞 、 季志翔

共有兩百餘幅鄭問原稿，包括《刺客列傳》、《阿鼻劍》、《東周英雄傳》、《深邃美麗的亞細亞》等經典作品（季志翔攝）

以及《鄭問之三國》全套彩圖，吸引不少民眾到場觀賞。（季志翔攝）

千年一問 鄭問紀念展（季志翔攝）

「千年一問 鄭問紀念展」（季志翔攝）

「千年一問 鄭問紀念展」（季志翔攝）

「千年一問 鄭問紀念展」（季志翔攝）

「千年一問 鄭問紀念展」（季志翔攝）

「千年一問 鄭問紀念展」（季志翔攝）

去年3月過世的漫畫家鄭問，成為首度在故宮展出作品的漫畫家。作品融合東方水墨的寫意和西方油畫與雕塑的寫實，風靡台灣、大陸和日本。展覽集結250張包含鄭問漫畫、遊戲「鄭問三國志」等少見原稿，也讓特地來台參與國際漫畫家大會的百餘位各地漫畫家驚艷。蔡英文總統今（15）日出席開幕儀式時表示，鄭問展開幕是台灣漫畫史上重要的一天，「故宮舉辦漫畫展，代表國家對漫畫創作者和產業的重視。」

蔡英文總統表示，即使政府推動漫畫產業的政策一時半刻無法立竿見影，也會往這個方向前進，「我們有信心能讓大家相信，漫畫實力就是推動台灣前進世界的文化實力。」

文化部長鄭麗君也表示，台灣漫畫的黃金時期應該才要展開，「看過鄭問漫畫的人都會被深深震撼，漫畫竟然可以這樣畫，每一格創作都彷彿是藝術品，開拓漫畫藝術的疆界。」

故宮院長林正儀也表示，鄭問讓台灣的漫畫在全世界佔有一席之地，「台灣漫畫發展近百年，這個展覽是個開始，期待藝術界更深入了解漫畫，也期待藝術界多給漫畫界支持，希望能促進漫畫藝術的發展。」

策展人鍾孟舜也表示，展覽展現了台灣的團結。自從鄭問逝世、展覽消息公布以來，台灣文化圈各界動員，除了成功將鄭問展首站留在台灣，並且由文化部主辦，故宮、文化總會協辦，以及台灣動漫界全力投入的高規格。台積電文教基金會也贊助展覽，更提供偏鄉學子免費觀賞鄭問大師作品的機會。

蔡英文總統表示，去年在金漫獎時曾對漫畫界提出六項承諾：整備創作環境、提供多元發表平台、加強跨域媒合、建立漫畫資訊單一入口平台、擴大扶植ACG產業和打造國家漫畫博物館計畫，如今都已有成果。像是《CCC創作集》的復刊，漫畫製作輔導金也已徵件完成，進入審查階段，「漫畫基地」也即將在台北落成，台中的「國家漫畫博物館」也已啟動典藏計畫。

今日開幕也邀請霹靂布袋戲演出，百餘位來台參加國際漫畫家大會的日本、韓國、大陸、香港、馬來西亞等各地漫畫家也特地參加開幕式。

(中時 )