風大雨大沒放假 網友湧入潘孟安臉書大洗版：對不起人民

2018年06月15日 17:10 中時電子報 王家禕

位在南海的熱帶性低氣壓今（15）日上午自高雄登陸，受其外圍環流影響，全台有雨，南部及東南部地區影響尤甚。屏東地區尤其明顯，多處積、淹水，風強雨驟，卻僅有春日鄉士文村停班停課，其餘地區均照常上班上課，民眾必須冒著危險出門。許多網友便湧入縣長潘孟安臉書，暴怒嗆：「根本就是拿命搏鬥！」

受到位於南海的熱帶性低氣壓影響，屏東部分地區昨（14）日即開始降下大雨，部分地段積水、淹水。佳冬鄉台17線羌園段雙向路面淹水40到50公分，一度封閉。其中，春日鄉士文村雨量達264毫米，強大雨勢造成落石坍方，對外道路封閉，今日停班停課。

然而，除了士文村外，屏東其餘地區整日暴雨不斷，宛如颱風天，雨勢如同洩洪。風強雨驟之下，部分地區出現積、淹水，部分路段暫時封閉，許多活動也臨時取消。

不少家住屏東的網友，眼見外頭風雨強勁，卻仍要冒險出門上班上課，紛紛湧入屏東縣長潘孟安的臉書，暴怒留言：「這個不停班停課 真的對不起人民」、「就算撐著雨傘上課全身還是濕透」、「根本就是拿命搏鬥」、「你的一聲下令放假 會使我們安全謝謝」、「快卸任了就不管縣民的死活了嗎？」

還有許多網友統一洗版留言：「孟安，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。 當風雨來襲，你總是一聲下令，護集所有屏東人的安危。 孟安，你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。 每逢颱風襲來，屏東人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』孟安我愛你。」

(中時電子報)