再被問文大宿舍爭議 侯友宜提家人眼角微泛淚光

侯友宜至永和觀音廟參拜。（王揚傑攝）

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侯友宜再被問到文大宿舍，提到家人時眼角微泛淚光。（王揚傑攝）
圖為學生從文化大學宿舍大群館前走過。(郭吉銓攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（15）日下午到永和觀音廟參拜時，再次被問到到文大宿舍最近一直被綠營追打，是不是有點覺得不捨家人？侯友宜眼角微微泛著淚光說，家人為我們付出非常多，因為選舉，不斷遭到惡意的攻擊抹黑，這是我很捨不得的地方，我覺得選舉一定要好好把政見弄出來，讓大家來檢視。

侯友宜表示，我這一輩子出生入死都毫無害怕，因為我知道我背後有我的家人，我的娘家會好好照顧我的子女、太太跟小孩，那我願意為國家多做一點事，多犧牲一點，這我對他們都是一輩子的感情。

民調顯示，侯友宜的民調保持一定水平，對手蘇貞昌的民調卻大幅下滑，對此侯友宜表示，我不太在乎民調，我在乎自己一輩子走過來，我的人格不要被抹殺，我的家人不要被傷害，選舉是一時的，我覺得這才是我要捍衛的。

侯說，謝謝大家給我的肯定跟支持，我一定會堅守我自己的原則，說到做到，是非對錯分清楚，帶著我自己的誠信勇敢的為市民做事，一些惡意的攻擊、抹黑，甚至在過程當中，曾經發生過的事，都沒有問題，又來被檢討一次，我都會去坦蕩蕩去了解跟接受，但是請不要惡意攻擊我的人格，以及污辱糟蹋我的家人。

侯友宜強調，選舉是要去說政見，跟市民作報告，不是你一句口水戰，我一句口水戰，你罵過來我罵過去。當別人污辱我的時候，我都跟我的選辦同仁講，我們心平氣和，不要和人鬥嘴鼓，認真做事情，所以大家都覺得我慢，是因為我不想和人鬥嘴鼓，有些政見說出來，也許在報導上沒有辦法那麼樣亮麗，沒有辦法形成標題，大家就覺得好像沒有口水戰就沒有吸引力，其實我只要實實在在的做事。

對於蘇貞昌又批有關景平路的圍籬市府一直都沒有好，侯友宜說，新北市政府所有的員工都非常努力賣力在做事，請給他們多一點鼓勵多一點加油，人是在感恩祝福中，才是一個團隊往前走，給市民希望的力量。

(中時 )

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