國民黨竹縣參選登記截止 楊敬賜回鍋選竹北市長受矚目

2018年06月15日 17:20 中時 陳育賢

爭取連任的竹北市長何淦銘面對前市長來勢洶洶，他低調回應現階段做好市政最重要。（陳育賢攝）

國民黨新竹縣黨部開放黨內縣議員、鄉鎮市長提名登記作業已完成，幾個鄉鎮市選情令人矚目，包括新豐鄉長有多人登記、擔任過兩屆、8年竹北市長的縣議員楊敬賜也確定回鍋竹北再選，對目前爭取連任的無黨籍市長何淦銘是一大威脅。

國民黨下屆縣議員、鄉鎮市長黨內提名登記作業前天截止，黨部提名小組審核後，各區若有人數過多、參選爆炸情形，黨部即將先作初步協調，之後再報黨中央後提名，提名作業預定在6月底完成。

議員部分，較受矚目的是竹北市選區的副議長陳見賢此次未登記，不再參選縣議員，他表示，火車到站就要下車，未來將把議員、副議長與黨部主委任期做滿、做好，並全力輔選為人扛轎，把該做的事做好。

另，僅有5席的湖口鄉選區有6人登記，包括爭取連任的吳淑君、甄克堅、吳菊花，以及由鄉民代表轉換跑道的葉時優、陳德木、范振龍，此屆國民黨提名4席，預料下屆也不會「超額」提名，黨部仍將先進行協調並以連任者優先提名。

鄉鎮市長部分，竹東鎮長有縣議員羅吉祥、前縣議員吳勝松登記爭取提名；新豐鄉更有縣議員羅春蘭、代表會主席許秋澤以及新豐鄉公所祕書徐煒傑登記。另，縣議員楊敬賜登記參選竹北市長，決定回鍋再選。

楊敬賜表示，之前的8年市長任內，他推動了很多工程與政策，但現任的市長何淦銘上任後都沒有延續下去，不僅非常可惜，更是市民損失，這兩年一直聽到地方大老、支持民眾的勸進，希望他回來再帶領竹北市、建設竹北市，幾經思考下才決定回鍋再參選。

何淦銘則表示，他目前只有把市政全心全力做好最重要，而且只要好的工程、政策他一定都會執行，不會去想誰要出來選的問題，畢竟他沒辦法去決定誰要選、誰不要選。

而地方觀察，何淦銘此屆是在未獲國民黨提名下以無黨籍自行參選，與國民黨提名的前議長張碧琴捉對撕殺，最後何在沒有黨派的奧援下以4萬8331票囊括69.61％的選票擊敗張的2萬1104票，基層實力相當驚人。

而楊敬賜也不是省油的燈，其2005年首任以2萬8480票、高達59.34％的得票率拿下首任市長，2009年再以3萬4530票、57.8％的支持率連任，下屆兩強相爭勢必精彩萬分。

(中時 )