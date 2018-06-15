男子藏毒跑一公里 跑輸馬拉松警被逮

2018年06月15日 17:35 中時 黃國峰

李男藏毒被逮，身上、車上共查獲三級毒品愷他命8包。（黃國峰翻攝）

台中市李姓27歲男子，汽車音響開太大聲，引來便衣巡查員警注意，上前關切，發現車內飄出濃濃塑膠味，員警表明身份後，李男拔腿就跑，跑了約1公里氣喘吁吁，不敵有在跑馬拉松的員警，輕鬆將他攔下，搜出多包三級毒品愷他命，警詢後依違反毒品危害防制條例函送台中地檢署偵辦。

台中市警局第四分局大墩派出所巡佐許文錡、警員陳言昕及陳柏叡日前執便衣勤務，行經南屯區大墩東街口，發現一輛白車車窗搖下，音樂還開很大聲，便上前查看，一走進就聞到很濃的塑膠味，表明身份，才要問為何有味道，駕車的27歲李男一時心虛開了車門就跑。

平常有在練跑馬拉松的巡佐許文錡，一路從大墩東街追到大墩三街，約跑了一公里，李男已經跑得氣喘吁吁，許文錡則臉不紅、氣不喘的輕鬆將李男攔了下來，並質問李男「你底跑啥！」李男閉口不語，又見李男口袋鼓鼓的，再問那是什麼？李男見無法遮掩了，才將三級毒品愷他命1包拿出，員警後又在李男車內搜出多包愷他命，合計共查獲三級毒品愷他命8包，共重9公克。

對於用途及來源，李男僅承認，所有毒品均為自己使用，沒想到音樂開太大聲，引起員警注意，全案詢後依違反毒品危害防制條例函送台中地檢署偵辦。

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(中時 )