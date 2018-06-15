首創 退役青年也能領2.1萬就業獎勵金

2018年06月15日 17:57 中時 蔡依珍

桃園市政府就業服務處與退輔會職訓中心15日共同舉辦徵才活動，共有41家廠商、高達2300個就業機會，吸引880人參加，投遞履歷1763人次，初步媒合率達78％。（蔡依珍攝）

桃園市府為照顧志願役和義務役青年，首創退役青年也適用「桃園青年安薪就業讚」，只要未滿30歲且透過就服處媒合到工作，就能領取半年最高2.1萬元的就業獎勵金，市長鄭文燦（右）15日到徵才現場宣傳好消息。（蔡依珍攝）

退役不失業！2005年修法後，志願役士兵增加，最短4年期，不少人退役後仍不到而立之年，桃園市府為照顧志願役青年，首創退役青年也適用「桃園青年安薪就業讚」，只要未滿30歲且透過就服處媒合到工作，就能領取半年最高2.1萬元的就業獎勵金，義務役青年也適用，希望透過政策鼓勵，讓退役青年順利接軌。

2005年修正兵役法與志願士兵服役條例，擴大招募範圍、提高薪資，吸引高中職畢業的有志青年「簽下去」，展開最短4年、最長20年的役期，退役者近年逐年增加，以退輔會職訓中心招生為例，2016年開辦時僅個位數，2年後已成長到破百人，幅度驚人。

「退役青年也能參加桃園青年安薪就業讚！」桃園市政府就業服務處與退輔會職訓中心昨共同舉辦徵才活動，共有41家廠商、高達2300個就業機會，吸引880人參加，投遞履歷1763人次，初步媒合率達78%。市長鄭文燦也當場宣布，今年起只要設籍桃園、未滿30歲，不論是義務役、志願役，退役後都能接軌安薪讚方案、領取半年最高2.1萬元的就業獎勵金。

就服處指出，過去退役青年都是透過退輔會媒合、義務役也不乏自己找工作，桃園創全國之先，將退役青年納入安薪讚服務對象，並和退輔會合作舉辦大型徵才，只要透過公部門求職媒合成功，並受僱滿半年，前3個月每月3000元、第4至第6個月每月4000元，等於在薪水之外還有政府的加碼津貼，讓退伍青年無後顧之憂，不要退伍等於失業。

而榮民榮眷於退輔會職訓中心結訓的青年，也可參與「證照讚－桃園青年技術士證照獎勵方案」，鼓勵青年考取證照、增加專業能力，考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8000元的獎勵金。鄭文燦說，退輔會職訓中心座落於虎頭山底下，是北台灣最好的職訓基地，希望透過雙方合作，支持年輕人就業的第一哩路。

(中時 )