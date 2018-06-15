貢寮音樂祭蘇貞昌攬功 新北市觀旅局提數據反駁

2018年06月15日 17:33 中時 葉德正

蘇貞昌日前受訪時提及「貢寮海洋音樂祭的規畫，當初預算編列500萬，邀請100團獨立樂團」，新北市觀光旅遊局15日拿出數字反駁強調當年是1天活動預算500萬共有16團參加，不知蘇老縣長說的100團從何而來？

觀旅局說，蘇貞昌老縣長任內舉辦了5年海洋音樂祭，那5年總共有192團參與表演，也許蘇老縣長的100團概念就是由此而來，但若團數用5年相加，預算也應該是5年相加共6200萬，不是500萬。

觀旅局說，2004年蘇貞昌老縣長擔任台北縣長最後一年，該年海祭活動預算則是2600萬，共有48團樂團參加。而今年海洋音樂祭預算則是2200萬，共會有75團樂團參加。

觀旅局說，新北市府這些年除擴大辦理海洋音樂祭，2016年更在漁人碼頭創設了淡水漁人舞台，打造一個戶外的原創音樂基地，在每年夏季、每個周末，提供一個長期性且常態性的表演舞台讓台灣的原創音樂發聲。今年更深入校園交流，尋找年輕熱血的樂團，邀請其站上淡水漁人舞台，以實際行動支持台灣原創音樂。

最近3年海洋音樂祭與漁人舞台兩者合計總共有335樂團參與演出，比起蘇老縣長5年192團，顯然提供了更多獨立樂團更大的表演空間，這是許多樂團、音樂圈先進、與市府同仁共同努力的成果。

觀旅局說，貢寮國際海洋音樂祭是蘇老縣長開辦，這個歷史大家不會忘記，也請蘇老縣長，不要抹煞了您離開之後，從2005年到現在，這十幾年來許多樂團、音樂圈先進、與市府同仁的參與及奉獻。

(中時 )