神秘隱身無人機12年後現身 或成陸首款6代戰機

網上流傳的暗劍隱身無人機等比原型機照片，引起西方媒體的注意。（圖／網路圖片）

友善列印
中時電子報
神秘隱身無人機12年後再現身 或成陸首款6代戰機

中國大陸於2006年首度亮相的無人機「暗劍」概念機，在事隔12年後，最近網上出現了原型機或等比例模型。軍事專家分析稱，在隱身、速度、超G力等各種性能上，對西方國家的有人駕駛戰機構成相當的優勢，除了可能成為大陸首款6代戰機之外，亦將帶動共軍空戰體系革命性的變化。

比利時《空天防務》等外媒就認為，中國最近公開的暗劍無人隱形戰鬥機，可能成為全球第一款第6代戰鬥機。

美國《航空國際新聞》網站則分析，互聯網上最近流傳的暗劍無人機照片相比2006年首次亮相的概念機，可以發現兩者非常相似，同樣採用流線型機身、大三角翼、傾斜雙垂尾和單發引擎，保留了當初「超音速、超機動、低可觀測平台」的宣傳設計特點，同時採用更為先進的DSI進氣道設計方案，與殲-10C戰機進氣道非常相似。

網上流傳的暗劍無人機鈦合金機體框架。（圖／網路）

神祕暗劍爭首款超音速無人機
氣動佈局高超音速 陸暗劍隱形無人機真身亮相

報導認為，暗劍無人機的外形設計與共軍現役隱形戰機殲-20非常相似，性能指標大約與中國第5代戰機相當，起飛重量約15噸，有效載荷為1噸，作戰半徑約1000公里。如果用於空對空作戰，暗劍的抗過載能力將超過9G，可能會對西方有人駕駛戰機構成性能優勢。

2006年公布的暗劍無人機概念模型。（圖／網路）

大陸軍事專家杜文龍接受《看看新聞》訪問時表示，暗劍無人機將成為殲-20的最佳夥伴，將帶來中國空戰體系革命性的變化。

杜文龍說，很多人設想把具備隱身能力的無人攻擊機當成聯合作戰的夥伴，比如說它可以在第一時間進入載人裝備不易進入的高危險地區。此外無人機滯空時間較長，有很好的綜合作戰能力，可以形成雙隱身（偵察隱身、攻擊隱身）佈局的打擊能力。如果再上保障隱身，就能形成全體系的隱身作戰能力，與無人戰機搭配的殲-20綜合作戰能力就會發揮到極致。一旦實現了這一步跨越，應該是中國空戰體系革命性的變化。

(中時電子報)

與美俄爭空優 陸6代戰機圖像曝光
陸暗劍無人戰機一旦量產 將成老美惡夢

攜鐳射導引彈變轟炸機 陸炸彈卡… 斥資300億！印度再買美國6架阿帕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。