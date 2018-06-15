神秘隱身無人機12年後現身 或成陸首款6代戰機

2018年06月15日 17:26 中時電子報 盧伯華

神秘隱身無人機12年後再現身 或成陸首款6代戰機

中國大陸於2006年首度亮相的無人機「暗劍」概念機，在事隔12年後，最近網上出現了原型機或等比例模型。軍事專家分析稱，在隱身、速度、超G力等各種性能上，對西方國家的有人駕駛戰機構成相當的優勢，除了可能成為大陸首款6代戰機之外，亦將帶動共軍空戰體系革命性的變化。

比利時《空天防務》等外媒就認為，中國最近公開的暗劍無人隱形戰鬥機，可能成為全球第一款第6代戰鬥機。

美國《航空國際新聞》網站則分析，互聯網上最近流傳的暗劍無人機照片相比2006年首次亮相的概念機，可以發現兩者非常相似，同樣採用流線型機身、大三角翼、傾斜雙垂尾和單發引擎，保留了當初「超音速、超機動、低可觀測平台」的宣傳設計特點，同時採用更為先進的DSI進氣道設計方案，與殲-10C戰機進氣道非常相似。

網上流傳的暗劍無人機鈦合金機體框架。（圖／網路）

報導認為，暗劍無人機的外形設計與共軍現役隱形戰機殲-20非常相似，性能指標大約與中國第5代戰機相當，起飛重量約15噸，有效載荷為1噸，作戰半徑約1000公里。如果用於空對空作戰，暗劍的抗過載能力將超過9G，可能會對西方有人駕駛戰機構成性能優勢。

2006年公布的暗劍無人機概念模型。（圖／網路）

大陸軍事專家杜文龍接受《看看新聞》訪問時表示，暗劍無人機將成為殲-20的最佳夥伴，將帶來中國空戰體系革命性的變化。

杜文龍說，很多人設想把具備隱身能力的無人攻擊機當成聯合作戰的夥伴，比如說它可以在第一時間進入載人裝備不易進入的高危險地區。此外無人機滯空時間較長，有很好的綜合作戰能力，可以形成雙隱身（偵察隱身、攻擊隱身）佈局的打擊能力。如果再上保障隱身，就能形成全體系的隱身作戰能力，與無人戰機搭配的殲-20綜合作戰能力就會發揮到極致。一旦實現了這一步跨越，應該是中國空戰體系革命性的變化。

(中時電子報)