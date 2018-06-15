酒精尬音樂！2018「微風彩虹節」23日嗨翻信義區

2018年06月15日 17:49 中時 徐力剛

微風松高30日晚間舉辦「微風x Hornet Voguing之夜」。（圖片提供／微風集團）

天菜鮮肉LEO勁歌熱舞嗨翻舞池。（圖片提供／微風集團）

與TOUYA在迷幻音樂與酒精薰陶下，度過美好夜晚。（圖片提供／微風集團）

微風信義Taipei 47雙人微醺夜彩虹SHOT。（圖片提供／微風集團）

阿舍食堂特製「彩虹古早麵」，美觀且美味。（圖片提供／微風集團）

愛，不分性別。每年6月為全球「同志驕傲月」，微風集團連續3年舉辦「微風彩虹節」，推出各式期間限定商品與派對活動，與同志朋友共度歡樂時光。

由微風松高拉開慶典序幕，30日晚間舉辦「微風x Hornet Voguing之夜」，4F戶外廣場進行派對，包括OTA Vogue與OTA Runway，帶領大家穿越時光來到80年代紐約舞場，深度體驗Ballroom文化和Voguing舞風精髓。

微風信義則以「Rainbow Festival After Party」為主題，23日晚間館內舉辦彩虹搖滾DJ show、Rainbow Bounce等活動，其中「彩虹搖滾 DJ show」找來DJ Teddy以搖滾彩虹音樂，紓解現實生活壓力，來此享受美好夜晚;而「Rainbow Bounce」則融合酒精與音樂，由鮮肉LEO、TOUYA領軍，以肌情四射舞蹈演出帶來視覺感官刺激，搭配荷蘭BOLS LIQUEUR特調，迷幻之夜由此展開。

微風信義 MINOSHIN、CALVIN KLEIN、KENZO、微風松高ANNY、VIVITIX、SPERRY等專櫃同步推出「彩虹節」限定單品;微風信義的「驕傲盛宴」包括 TAIPEI 47 雙人微醺夜彩虹SHOT、TRINE&ZEN 彩虹節套餐、犇鐵板燒彩虹節限定優惠等，以彩虹饗宴驚艷味蕾。活動加碼贈，23至30日期間，於微風信義、微風松高當日單筆消費金額滿5000元以上，即贈阿舍食堂「彩虹古早麵」乙包。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )