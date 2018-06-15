鐳戰夜宿學校 國小畢典玩創意

2018年06月15日 17:50 中時 蔡依珍

桃園區成功國小在畢業典禮舉辦鐳戰，學子全副武裝、化身英勇戰士挑戰。（蔡依珍攝）

畢業季來臨，桃園區各國小15日起舉辦畢業典禮，為了讓畢業生永生難忘，各校無不卯足全力策畫，成功國小舉辦漆彈射擊活動，學子全副武裝化身英勇戰士挑戰，晚間還有營火晚會；東門國小則首度舉辦夜宿校園活動，在畢業的前一天度過難忘的一晚。

東門國小校長伍鴻麟說，東門首度舉辦夜宿活動，全校102名畢業生有57人報名參加，他們從寢具、行李都得自己準備，並在熟悉的學校找夜宿場地，希望讓即將升國中的孩子們培養獨立自主、解決問題的能力。

學生們有人選圖書館、有人選書香樓，大家都覺得新奇，笑說要玩枕頭大戰、講鬼故事，甚至打算徹夜聊天、不睡覺，黃姓同學直讚跟戶外教學不一樣，之前睡旅館都已經安排妥當，但這次要自己布置小窩，經驗難得。家長會長夫人鄭雅鳳直讚校長教學多元，之前還有一日輕旅行、虎頭山路跑、師生籃球賽等，不但讓孩子勇於面對挑戰、努力完成任務，也留下難忘的回憶。

成功國小則引進時下流行的生存遊戲「鐳戰」，畢業生穿上迷彩服、戴上頭盔，化身英勇的戰士，透過團隊合作，在生存場上較勁，展現體力與智慧，雖然玩到滿身汗，大家都覺得超好玩，中午則有「無具野炊」，練習在在沒有炊具下，發揮創意烹調出美味午餐，鐵盤化作炭盆、雙手化作烤肉架，絞盡腦汁填飽肚皮，在校園渡過特別的最後一天。

(中時 )