四度問鼎歌后倒數！阿妹先砸3000萬忙這件事

2018年06月15日 17:33 中時 尤嬿妮

阿妹預計8月推出「烏托邦」演唱會DVD。（EMI提供）

阿妹預計8月推出「烏托邦」演唱會DVD。（EMI提供）

張惠妹（阿妹）今年以《偷故事的人》入圍金曲6項大獎，為本屆大贏家之一，第14度角逐最佳國語女歌手的她，更有望打破個人及華語女歌手紀錄，四度封后！對此，阿妹表示：「每年都能跟這麼多不同型態的歌手一起角逐覺得很榮幸！」期待23日頒獎典禮；至於金曲戰袍，她經紀人陳鎮川今表示：「今晚要試裝，還沒有決定。」

阿妹出道近22年，金曲獎總入圍數高達45項，並獲8座大獎，為華語女歌手之最；向來重視金曲獎的她，2月初新歌演唱會結束後神隱至今，下周六的金曲頒獎典禮，將是她相隔132天後首次公開亮相，令歌迷期待。

除了屢創金曲獎紀錄，阿妹耗時2年、唱遍世界50個城市，累積104場演出、共吸引約50萬名觀眾欣賞的「烏托邦」演唱會，將於8月推出《烏托邦慶典2.0巡演》4K BD、DVD及CD，為全台首位用4K畫質拍攝演唱會的歌手，總製作費超過3000萬；阿妹昨搶先推出數位單曲〈ARE YOU READY（烏托邦慶典2.0 LIVE版）〉，為演唱會DVD暖身；聊起DVD剪輯過程，陳鎮川說：「妹一直不滿意，平均一首歌要修3天，所以很拚，但還是以暑假推出為目標。」

(中時 )