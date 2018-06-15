年改將上路 退休公教人員湧入國民黨雲林縣黨部求助

2018年06月15日 18:03 中時 周麗蘭

雲林縣公務人員協會15日在國民黨雲林縣黨部提供訴願書與複審書定型稿，300多名公教退休人員陸續來索取及求助。（周麗蘭攝）

公教人員年金改革7月1日將上路，退休所得重算處分書已於11日起寄發，雲林縣公務人員協會理事長陳亮良呼籲收到重算處分書的退休公教人員把握30日內提出請願，15日他在國民黨雲林縣黨部提供訴願書與複審書定型稿及信封，全場塞爆。

立法院去年6月三讀通過公務人員退休資遣撫卹法，退休公務人員支領月退休金者， 7月1日將實施18%優存兩年半歸零，所得替代率依年資從下月起變為75%至60%。

依規定，收到年金改革退休所得重算處分書者如有異議，30天內要向處分機關及縣市政府，教師應提起訴願、公務人員提出複審，若未提出代表接受行政處分。

雲林縣公務人員協會15日至17日向國民黨雲林縣黨部借用6個分部場地，提供複審書與訴願書定型稿，方便填寫與寄信。

15日在雲林縣黨部禮堂的說明會擠爆人潮，300多名退休公教人員來詢問求助，人龍一度排到禮臺外。

全國公務人員協會理事長李來希表示，審定書及複審書（或訴願書）準備2份，一份給主管機關、一份給受理機關；若是老師，一份給雲林縣政府，一份給教育部；若是公務員，一份給銓敘部，一份給保訓會。

李來希表示，可以預見不論是複審書或訴願書都會被駁回，下一步就是聲請釋憲。他呼籲，政治事件政治解決，「有冤報冤有仇報仇，投誰都好，就是不投民進黨」。

(中時 )