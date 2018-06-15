等了六年配對成功　他將捐贈骨髓幹細胞

2018年06月15日 17:53 中時 謝瓊雲

宏仁醫院院長郭顯懋醫師與護理師為賴先生注射白血球生長激素，將一連施打五天，下周二再前往花蓮抽取周邊血幹細胞。（謝瓊雲攝）

數以萬計病患等待善心人士捐贈骨髓幹細胞救命，曾在六年前響應抽血建立配對資料庫的賴先生，近日被通知出現合適的受贈對象，抽血檢驗後確認可以捐贈，15日開始注射白血球生長激素，預計下周二抽取周邊血幹細胞進行捐贈。

27歲賴先生說，6年前還在當兵時，聽說慈濟捐髓活動，抱持做善事的想法參加，但後來逐漸淡忘此事，沒想到上周竟突然接到配對成功的通知，由於配對成功率僅萬分之一，他驚訝之餘仍立刻請假至員林市的宏仁醫院接受白血球生長激素注射，為了救人一命，他也一定會再請假到花蓮去捐出周邊血幹細胞。

宏仁醫院院長郭顯懋是慈濟人醫會成員，平日熱心宣揚捐贈骨髓幹細胞救人，獲知賴先生願意捐贈骨髓幹細胞，主動將他轉介到宏仁醫院進行相關檢查，等完成一連5天注射白血球生長激素的流程，且健康狀況都沒問題，下周二（19日）將前往花蓮慈濟醫院抽取周邊血幹細胞，準備捐贈給適合接受移植的病人。

郭顯懋表示，自 1993年10月在彰化八卦山舉行第一場造血幹細胞捐贈驗血活動至今，全台已完成逾4000例大愛捐髓，期盼賴男的善行能吸引更多人加入捐髓救命的行動。

郭顯懋說，捐髓需先抽血建檔，將有意願捐贈者個人的人類白血球抗原配型（HLA）登錄資料庫；配對成功後才會進入捐髓階段；屆時醫師會根據受贈者的需求，決定移植骨髓幹細胞或周邊血幹細胞。

他也感嘆「錯誤的捐髓資訊，讓不少人裹足不前！」強調捐贈骨髓幹細胞者，是被抽取骨盆後面腸骨處的部分骨髓幹細胞，並非抽取脊髓液；如果捐贈周邊血幹細胞，跟抽骨髓幹細胞更是毫不相干，請民眾不必擔心或害怕。

(中時 )