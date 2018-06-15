日本幻視藝術展台中率先登場 今年新增AR擴增實境

今日開幕慶，主辦單位自日本重金禮聘「波多野結依」為活動代言人。（圖／曾麗芳）

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幻視藝術展今日於台中世貿登場，吸引許多民眾搶先體驗。（圖／曾麗芳）
波多野結依帶領民眾深入展場，帶民眾一窺4D幻視藝術與AR擴增實境的奧秘。（圖／曾麗芳）
波多野結依今日帶領民眾一窺4D幻視藝術與AR擴增實境的奧秘。（圖／曾麗芳）
波多野結依化身忍者、江戶女優、可愛幽靈與畫互動拍照、錄影。（圖／曾麗芳）

搶攻暑假商機，由榮獲世界和平藝術榮譽獎的日本幻視藝術界翹楚-劔重和宗創辦的「TOKYO TRICK ART Museum」策畫，台中市電腦公會主辦的「AR超有視！日本幻視藝術世界巡迴展」，今日起至9月9日於台中世貿中心登場。

主辦單位表示，今年幻視藝術展結合最新AR擴增實境科技，精選45件創意作品，日本更首度將從未展出的新畫作帶來台灣，並以台灣台中為世界首站起點，預期可吸引15萬人潮參觀。

因為增加AR擴增實境，民眾經由手機APP，即可將這些生動立體的畫作，轉變為一部專屬個人的KUSO影片!!如何從巨型鯊魚的血盆大口中逃脫？！化身超人的你將如何擊退外星怪物？！栩栩如生的畫作帶您身歷其境，激發民眾更多想像。

今日開幕慶，主辦單位自日本重金禮聘「波多野結依」為活動代言人，帶領民眾深入展場，了解何謂幻視藝術，同時也將化身忍者、江戶女優、可愛幽靈與畫互動拍照、錄影，帶民眾一窺4D幻視藝術與AR擴增實境的奧秘，開展首日吸引大批排隊人潮。

主辦單位表示，幻視藝術至今已受邀於美國、新加坡、韓國、日本等全球超過300個展覽館展出，並超過3,000萬人次參觀。畫作運用了肉眼的錯覺、立體幻視等多重領域之技法再輔以高超技術的燈光折射，突破了二維視覺的界線，讓參觀者產生虛實合一的心靈震撼；細膩的畫工，連日本政府都將之視為國寶。

日本幻視藝術世紀巡迴展今年台灣首度以台中作為出發點，由日本幻視藝術創辦人劔重和宗首席弟子-神山宣耀親自來台規劃，將展出七大精選展區。

神山宣耀深知台灣民眾熱愛日本文化，也因此特地將日本獨有的江戶展區帶來台灣，共計規劃了『怪奇江戶屋』、『江戶忍者屋』以及『江戶宿場町時光旅行』三大展區，濃濃的古日本風、日本特有的忍者文化、彷彿置身兩百年前的德川家康時代。

(工商 )

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