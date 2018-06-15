打造綠空鐵道 林佳龍取經秋葉原高架橋下空間活化

2018年06月15日 18:11 中時 盧金足 ／日本東京報導 ／日本東京報導

市長林佳龍（右二）15日取經日本利用山手線高架橋底下閒置地帶，改造成觀光文創景點，盼運用在台中「21.7k綠空廊道」。（盧金足攝）

「2K540 AKI-OKA ARTISAN」的「2K540」指的是東京車站往秋葉原方向，路牌2公里540公尺處，「AKI-OKA」則是「秋葉原到御徙町」，「ARTISAN」是法文的「職人」、「工匠」。（盧金足攝）

「相信日本能做到，台中也能！」台中市長林佳龍東京行馬不停蹄，15日下午與交通局長王義川到東京車站旁秋葉原站前「2k540 AKI-OKA ARTISAN」參訪，日本利用高架橋底下閒置地帶，改造成藝術觀光文創景點，希望取經運用在台中「21.7k綠空廊道」。這場借鏡行程，也因店家前的一台古董裁縫機，讓林佳龍佇足端詳，在東京意外喜相「縫」的裁縫機，不只備感親切，也讓他睹物思情，觸動濃濃回憶。

電車是日本使用率最高交通工具，高架橋林立，橋下空間如何利用？林佳龍參訪東京車站旁手藝人街「2K540 AKI-OKA ARTISAN」，這座高架橋下原本髒亂又破舊，經過改造變成文創景點。

而台中鐵路高架化有21.7公里高架空間，市府預計規劃成綠空廊道及綠空鐵道，形成都市線性綠帶，接近場站的地方，將參考2K540，規劃為創意空間。

「2K540 AKI-OKA ARTISAN」長200公尺，寬40公尺，目前有50家店舖進駐，職人類別包含皮件、天然染、手錶、木工、咖啡、金工、陶藝等。開發公司刻意露出高架橋墩，山手線列車經過還會發出隆隆聲，加上咖啡職人烘焙咖啡豆的香氣，旅客欣賞職人的創作，充滿藝文氣息。

林佳龍說，台中市剛完成鐵路高架化，從豐原到大慶站，騰出總長21.7公里高架橋下空間，市府在此規劃包括綠空鐵道與綠廊、自行車道，搭配場站附近將形塑成為商圈，讓青創家進駐。

「台中的軌道運輸相當難得，維持穿越城市的動線！」林佳龍表示，台中鐵路高架化後，市府除保留1.6公里的駁坎打造「綠空鐵道」，成為在半空中的花園。

「綠空鐵道」往南北延伸的高架橋下空間，可形成串聯都市的軸線，不管是火車的鐵道，綠柳川的河道，或是 7個綠園道，都可以串接成自行車道，打造綠色人本交通。

電車行進下的高架橋廊道，從髒亂破舊到重生為熱門景點，林佳龍仔細與進駐的店舖職人對談，行進間也意外見一台充滿歲月歷史的裁縫機，讓他忍不住車停下腳步。

林佳龍說，他是裁縫師之子，從小在裁縫機旁度過童年時光，在東京秋葉原見到熟悉的裁縫機，睹物思情，勾起不少回憶，他的父親是西裝師傅，裁縫機維持全家生計，看著眼前這台古董級裁縫機，他還笑著向在場的同行議員表示「這種腳踏式裁縫機我還會踩！」

(中時 )