鍾馗爺爺過生日 彰化水尾孩童手牽手去祝壽

彰化溪州鄉水尾國小學童在師長帶領下前往庄裡信仰中心「震威宮」提前為鍾馗爺爺祝壽。（謝瓊雲攝）

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水尾國小學童在校長主任帶領下恭敬參與祝壽祭典，體驗地方信仰與鄉土教育的洗禮。（謝瓊雲攝）
水尾國小小朋友們在廟埕載歌載舞，活潑的表演為鍾馗爺爺祝壽。（謝瓊雲攝）
溪州鄉水尾村震威宮是庄頭信仰中心，水尾學童的歌舞演出提前為「伏魔大帝」鍾馗暖壽。（謝瓊雲攝）

幫鍾馗爺爺祝壽過生日！彰化縣溪州鄉水尾國小學童們15日手牽手前往校外震威宮遠足，除了上香祈福，並在廟前廣場載歌載舞，提前為廟內供奉主神─伏魔大帝暖壽！

彰化縣溪州鄉水尾村震威宮是全台首座鍾馗廟，為居民最重要信仰中心，每年農曆五月初三，是伏魔大帝誕辰，是水尾村年度盛事，辦理慶典、並舉行繞圧祈福活動，今年還有信徒酬神聘請大咖藝人同歡的鄉親聯歡晚會，熱鬧非凡。

16日就是鍾馗誕辰，溪州鄉水尾國小校長林素鳳15日提前帶領全校師生步行到水尾村震威宮，恭祝主祀神明伏魔大帝萬聖千秋，莊重的祝壽祭典，讓學生體現莊嚴祭典也是鄉土教育的寶貴一課。

在莊嚴隆重的祝壽祭典儀式後，學生在廟埕才藝表演，班班有節目，個個展才藝，大聲說出：鍾馗爺爺生日快樂。讓社區慶典活動更添光彩。

林素鳳表示，學生的學習活動，學校、社區、家庭要緊密連結在一起，社區震威宮重大慶典，身為水尾村的一員怎能錯過呢！學生不僅從中學習隆重的祭典禮儀，也更加認同鄉土，擁抱鄉土情懷，是鄉土教育的具體實踐。

震威宮主任委員鐘慶華表示，全體小學生來為伏魔大帝祝壽，活潑又熱鬧，增加震威宮的光彩，廟方管委會也準備小禮物回贈全體師生，謝謝他們這麼有心。

(中時 )

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