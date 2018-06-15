教育局鼓勵教師共備合作「數學夢想家」工作坊獲教師廣大迴響

中市教育局鼓勵教師共備合作，「數學夢想家」工作坊獲教師廣大迴響！（陳世宗翻攝）

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中時

台中市政府教育局為落實新課綱自主共備精神，提升學生對數學的興趣！特推出「數學夢想家」系列工作坊，邀請專家分享經驗，引導老師改變教學方式，希望使學生不僅不怕上數學，還能愛上數學成功翻轉教學新風貌。教育局長彭富源說，彼此分享經驗獲教師們廣大迴響。

教育局指出，該局為鼓勵教師投入共備增能，打造互動互創的學習平台，自106年起規畫6場次「數學夢想家」系列工作坊；請數學界名師與老師直接對話，透過開放與焦點討論，鼓勵教師發表觀點、澄清教學迷思，分享彼此經驗。

彭富源說，自發共備增能已成為現代教師專業發展的新浪潮，從過去推動的揪團共學到專業學習社群運作，市府已成功將這股由下而上的共學動力凝聚，鼓勵教師主動合作學習改變教學策略；未來該局也將投入經費，整建跨校社群共備空間，替教師打造專業發展系統。

參加「數學夢想家」系列工作坊的大同國小老師蔡武諺說，利用假日吸取講師們精彩獨到的見解，就像站在巨人肩膀上，幫助自己重新解讀數學教科書，並設計教學脈絡，讓孩子認同數學學科，進而欣賞與批判數學教材。

大甲國小商麗玲老師說，班上有位學生對數學課缺乏學習動機成績一落千丈，參加數學夢想家工作坊後，在教「面積」單元時，嘗試以提問方式取代過去直述式教法，鼓勵孩子們觀察思考，沒想到激發這位學生對數學的興趣，改變對數學的恐懼與排斥。

(中時 )

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