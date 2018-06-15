巨型娃娃機打卡賣萌趣！「蛋頭先生」限定店登華山

商店內巨型夾娃娃機十分吸睛，特地打造互動拍照場景，讓民眾與蛋頭先生一同化身玩具，體驗化身娃娃的被夾的樂趣。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

這年頭「喧賓奪主」人物屢見不鮮，在好萊塢電影就可見一般！1995年加入電影《玩具總動員》的「蛋頭先生」初露頭角就鋒芒畢露，比主角還精彩！到了續集電影還有漂亮老婆相陪！然你可知道但蛋頭先生其實和「蛋」沒必然關係呢！他的英文名可是「Mr. Potato Head」（馬鈴薯頭）！

蛋頭先生與蛋頭太太夫婦兩人特地現身歡慶亞洲唯一的「蛋頭先生期間限定店」開幕！（主辦單位提供）

今夏來華山1914園區，與66歲超可愛蛋頭先生排排站，愛拍照的你可與蛋頭先生藏在「巨型娃娃機」玩捉迷藏、「蛋頭先生雞蛋糕」甜蜜又繽紛，還有各式限量商品！「蛋頭先生期間限定店」今日(6/15)在台北華山1914文創園區驚奇開幕！。這可是亞洲唯一主題商店，不僅販售獨家周邊、蒐羅海內外經典商品，獨家創意的『Potato Snacks 』蛋頭先生夏日輕食，翻玩屬於自己的蛋頭家族。

商店內如實打造「蛋頭先生的玩具盒」互動拍照場景，勾起粉絲的兒時回憶。（主辦單位提供）

★ 好拍 ★蛋頭先生的巨型遊樂園

期間限定店以「放大版玩具世界」為主題，讓消費者一入店裡，即刻走進蛋頭先生的歡樂世界中，吸睛亮點莫過於四米高的【夾娃娃機】，進入娃娃機內一同化身成蛋頭先生家族，相機拍不停！

限定甜品「蛋頭先生馬卡龍冰淇淋」大受女性粉絲歡迎。（主辦單位提供）

此外等比例打造蛋頭先生的【巨型玩具盒】，讓粉絲扮演成真人盒裝玩具，放大兒時夢想！兩大情境主題拍照，宛若身處在繽紛的玩具世界，絕對讓你快門拍不停！

商店裡的「Potato Snacks」區，推出時尚趣味輕食，漂亮、好拍、更好食。（主辦單位提供）

★ 玩食 ★ 『Potato Snacks』好吃好玩

除了好玩的拍照場景外，商店最令人期待的莫過於『Potato Snacks』! 獨家「蛋頭先生」主題甜點，如：《馬卡龍夾心冰淇淋》、《冰淇淋甜筒》、《蛋頭先生雞蛋糕》、《夏日沁涼飲品》，結合角色蛋頭家族特色，利用裝飾小卡，自己動手做，發揮創意，打造屬於自己的Mr. Potato Head！

「蛋頭先生期間限定店」琳琅滿目的蛋頭商品，搜羅海內外經典週邊，更有台灣獨家限定品項。（主辦單位提供）

★ 必買 ★ 主題快閃「蛋頭先生期間限定店」

「蛋頭先生期間限定店」海內外周邊商品大集結，齊全好逛！更獨家開發多款台灣限定周邊：時髦韓妞必備單品『 PVC透明萬用包』、潮人必買『蛋頭棒球老帽』、『限定T-shirt』、上班族OL最愛『晴雨兩用自動傘』、環保有型『蛋頭玻璃水瓶』等。

「蛋頭先生造型冰淇淋甜筒」可愛度爆表！（主辦單位提供）

愛美食、拍照、打卡的你趕快相揪好友來華山，讓滿滿的「蛋頭先生」洗版你的臉書與IG！童趣繽紛又甜蜜！穿越時光隧道，進入蛋頭先生的遊樂園！

台灣獨家開發的「蛋頭先生絨毛娃娃」，一開店即造成粉絲搶購。（主辦單位提供）

【蛋頭先生期間限定店】

期間： 06月15日至09月09日

時間：週一至週日 11:00-19:00 免費入場

地點：華山1914文創園區 中7A館

(中時電子報)

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