政大校長遴選第一階段出爐　林元輝、李蔡彥、郭明政過關

2018年06月15日 17:58 旺報 李侑珊

政治大學今（15）日傍晚公布校長遴選第一階段結果，政大資訊科學系教授李蔡彥、政大傳播學院院長林元輝、政大法律系教授郭明政3人晉級，通過出席投票總人數40%的同意票數，即通過門檻，而3名候選人資料將送呈遴選委員會，並在7月底舉行治校理念說明會及答詢。

政大校長周行一去年宣布任期屆滿後不續任後，校方便組成校長遴選委員會，展開遴選作業，本次校長遴選共有7人參加，候選人分別是：政大社會科學學院院長江明修、政大資訊科學系教授李蔡彥、政大傳播學院院長林元輝、成功大學副校長林從一、政大副校長張昌吉、政大經濟系教授莊奕琦以及政大法律系教授郭明政。

政大自13日起連續3天進行校長遴選第一階段投票，投票至15日下午1點截止，政治大學校長遴選委員會發言人、政大法律系副教授陳志輝表示，在第一階段投票上，校內能行使同意權投票的代表，包含講師以上專任教師、助理研究員以上研究人員、行政人員、學生等共837人，候選人若獲出席投票總人數40%的同意票，即達到通過門檻。

陳志輝表示，在837人當中，共有659人參與投票，投票率為78.5%，在7名校長候選人當中，3人同意票超過4成，獲得264份同意票數，分別是李蔡彥、林元輝及郭明政。

依照政大校長遴選流程，李蔡彥、林元輝及郭明政3人的候選資料，將送呈遴選委員會，遴委會將在7月22日，邀請獲通過同意票門檻的校長候選人，進行治校理念說明及詢答，並逐一面談，經過充分討論後，經全體委員過半數同意1名人選，由學校報請教育部核定聘任，將於7月23日公告新任校長，並呈報教育部。

(旺報 )