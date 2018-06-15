前員工撞父母 鋼鐵爸呼巴掌教訓獲不起訴

2018年06月15日 18:09 中時 張孝義

成立「聖翔救援協會」並以一身刺青成為網紅的「鋼鐵爸」阮橋本，今年4月初因陳姓前員工企圖開車撞死父母被警方逮捕，前往派出所關心的鋼鐵爸竟被陳男譙三字經，一怒之下怒呼陳男1巴掌，被陳男控告傷害及妨害名譽，北檢偵查後，鋼鐵爸承認一時情緒激動呼了陳男巴掌，檢察官於是起訴並向法院聲請簡易判決，妨害名譽部分則不起訴。

今年4月初，29歲陳姓男子日前與父親發生爭執，竟企圖開車衝撞父親，還冷血回嗆「撞死你，我就有200萬」，陳父報警後，陳男還對到場處理的員警嗆「撞死一個少一個」，最終被警方逼到巷內，被貨車擋住去路才制伏。

由於陳男是鋼鐵爸的前員工，鋼鐵爸於是在臉書發文「來去關懷家暴案件，兒子因與爸爸口角，口角後兒子打爸爸又勒爸爸的脖子，媽媽勸架，兒子竟然開車要撞媽媽。」，到了派出所後又發文「今天關懷的家暴個案，兒子本身是吸毒者，父母知道鋼鐵爸曾經吸過毒，所以在今天兒子失控的當下，與鋼鐵爸求救…」。

不料，鋼鐵爸的好心被陳男怒嗆，還用三字經辱罵，鋼鐵爸一怒之下當眾打了陳男耳光，過程全被派出所內的監視器錄下；事後陳男驗傷提告傷害，並認為鋼鐵爸的臉書發文損害了他的名譽。

阮橋本到案後坦承一時氣憤、激動下打了陳男耳光，也承認打人是不對的。檢察官於是依犯罪事實明確起訴鋼鐵爸，但因他坦承犯罪，因此向法院聲請簡易判決，至於陳男控告妨害名譽部分，檢察官認為鋼鐵爸的發文內容沒有指名道姓，且沒有任何貶損意味，於是不起訴處分。

(中時 )