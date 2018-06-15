慘!價崩損失慘重 台東鳳梨農心死喊轉行

2018年06月15日 18:09 中時 楊漢聲

整堆鳳梨賣不出去只能當肥料。（楊漢聲攝）

屋漏偏逢連夜雨，鳳梨價格崩又遇低壓暴雨侵襲，在台東鹿野種植鳳梨10公頃的農友薛廉峰，整年心血全泡湯，價格崩加上梅雨，損失估達500萬元。上山巡鳳梨田，他無奈又心死的說，下大雨，請不到工人搶收，只能讓鳳梨泡水，昨天就丟棄了數百顆，「種了一輩子鳳梨，一年比一年慘，以後不想再種，要忍痛轉行了。」

整堆被丟棄的鳳梨堆棄在邊坡，偌大鳳梨垃圾堆，那是農民整年心血，就此全白費成鳳梨土，令人萬分不捨。

「價格崩盤，鳳梨盛產，根本來不及賣！」薛廉峰表示，鳳梨價格未崩盤前1天的交貨量還有400多箱，崩盤後只剩200箱，沒辦法賣出去的鳳梨，除了送給親朋友好外，只能忍痛丟棄，「這個月來已經丟了好幾千公斤，欲哭無淚。」

薛廉峰強調，雖然鳳梨價格崩盤，原本還想加減採收減少損失，沒想到又遭逢遇低壓暴雨，工人不願意在雨中工作，只能任憑已屆熟成的鳳梨一顆顆腐壞、丟棄，苦與淚只能往肚裡吞。

鳳梨價格崩盤，薛廉峰歸因於中央政府無作為。他說，很感謝台東縣長黃健庭幫忙賣鳳梨到大陸去，但單靠地方自力更生，根本無以為濟，希望中央政府有長期性規劃，建立完整的產銷制度，不要每次都怪罪農民搶種，「政府出面規劃輔導，農民一定會乖乖聽話」，不要讓果賤傷農的事情一再發生，台灣以農業為本，長此以往，動搖的是國家根基。

薛廉峰從小跟著父親種植鳳梨，他父親從7歲種到70歲，一輩子都奉獻給鳳梨;他於父親過世後接手到現在，也好幾十個年頭。今年，他向農會貸款150萬元，種植10公頃的鳳梨，未料，鳳梨價格崩盤，又接連遇上暴雨，讓他損失慘重，茫然看著鳳梨田不知道如何是好，淡淡的說：「未來不想再種鳳梨了，要轉行了！」死心絕語，聽來讓人格外痛心。

10公頃的鳳梨該何去何從，薛廉峰說，只能走一步算一步，農民就是這樣，靠天吃飯;但對自己種出的鳳梨很有信心，保證絕對好滋味，想品嘗美味鳳梨的民眾，可跟他聯繫訂購，幫幫農民朋友的忙。薛廉峰0938060885。

(中時 )