再捐設興大閱讀空間及藏書 高希均：盼學生對書產生很大的感情

2018年06月15日 18:09 中時 陳淑芬

遠見天下文化事業群董事長高希均是中興大學傑出校友，繼2014年捐贈中興大學「高希均知識經濟研究室」閱讀空間後，他再度捐贈成立「人文空間應經坊」，並捐贈5千本近兩年出版的熱門暢銷書新書給興大，高希均15日參加剪綵啟用儀式時表示，希望能盡一點力量，讓學生對書產生很大的感情。

高希均畢業於興大應用經濟學， 2003年獲頒興大傑出校友、2014年獲頒興大名譽管理學博士學位。高希均除返母校設置獎學金外，2014年捐贈「高希均知識經濟研究室」，因在2017年底藏書已超過3000冊，為延伸閱讀空間，再於國際農業大樓捐贈設置「人文空間應經坊」，規劃24個閱讀位置及吧檯區，藏書千餘冊，於15日舉辦啟用儀式。

高希均在會中回憶指出，他當年就讀大二時，想買一本經濟學書籍，但書價新台幣180元是他一個半月的生活費，實在買不起，只好每天抽空到書局站著看書，但總會被店員趕，當時他就發願日後要開一間不趕人的書店，這就是目前遠見天下事業群在台北市松江路設立「93人文空間」的概念。

高希均並加印他與政大教授林祖嘉合著《經濟學的世界》套書500套，送給興大應用經濟系與管理學院的老師及畢業生，作為畢業禮物。他說，希望帶動大家持續閱讀與終身學習的習慣。

(中時 )