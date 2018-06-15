斥資300億！印度再買美國6架阿帕契直升機

2018年06月15日 18:24 中時電子報 何宜玲

印度近日打算再斥資9.3億美元(約新台幣280億元)的經費，向美國購買6架AH-64E阿帕契攻擊型直升機，以及夜視感測器、數百枚「地獄火」反裝甲飛彈，以及「毒刺」空對空飛彈等。

這項軍購案預計在2020年前完成，美國向印度陸軍航空兵團(AAC)交付這6架直升機。

根據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導，美國政府12日批准了，向印度出售6架AH-64E攻擊型直升機，總價值高達9.3億美元的軍售案。讓印度軍隊得以提高地面威脅的防禦能力。

這項合約的內容是印度直接向美國波音公司購買阿帕契直升機的成品，而非早前波音公司和印度塔塔集團(Tata)正在洽談的合作方案，原本兩家公司可能在印度工廠合作製造阿帕契直升機。

《外交學者》(The Diplomat)則報導，這項軍售案包括180枚「地獄火長弓」飛彈、90枚「地獄火II」飛彈、200枚「毒刺」空對空飛彈以及30毫米大砲和彈藥。美國方面還將提供後勤訓練和服務。

美國國防安全局說，AH-64E攻擊型直升機將提高印度的防禦力，以及打擊地面裝甲的威脅，並讓印度軍隊的武裝力量更加現代化。

美國方面預計在2020年前，向印度陸軍航空兵團交付這6架AH-64E阿帕契攻擊型直升機。

(中時電子報)