旅館大樓變身創藝大樓 新竹巨城購物擴大2500坪賣場

2018年06月15日 18:18 中時 陳育賢

新竹巨城旁閒置15年的「旅館大樓」，經Big City整體規畫搖身變裝成「創藝大樓」，15日並正式開幕，預估全年將為巨城貢獻成長4％營業額。（陳育賢攝）

新竹巨城旁閒置15年的「旅館大樓」，經Big City整體規畫搖身變裝成「創藝大樓」，15日正式開幕並新增多家美食名店。（陳育賢攝）

新竹市Big City遠東巨城購物中心位在民權路端的閒置「旅館大樓」，自2003年主結構完工後閒置長達15年，Big City歷經18個月的翻新整修後，搖身變裝成兼具多功能賣場與展場的「創藝大樓」，董事長李靜芳預估，新大樓啟用可帶動整體消費，全年將成長4％、近3億元營業額。

地方人稱「旅館大樓」的巨城民權路閒置大樓，起源是早在「新竹風城購物中心」時期被規畫為旅館飯店使用，整體工程於1999年動工，但2003年風城風光開幕時，飯店大樓卻沒有跟著營業使用，外傳疑因市場與資金考量，原飯店開發業者無心再投資經營，之後也隨著風城走入歷史，至今已閒置達15年。

此次遠東巨城購物中心的開發案是連該棟建物一併收購，且由於建物內部工程並沒有朝飯店式規畫設計，利於做其它消費性賣場規畫，Big City因而展開長達1年半的翻新整修，1至4樓賣場與巨城打通完成整體連接，讓消費動線更加完整，近日試營運已出現人潮。

李靜芳說， Big City自2012年開幕至今營運成績有目共睹，2017年整體營收已一舉突破110億，再創桃竹苗市場新紀錄，此次創藝大樓開幕啟用，預估下半年可帶來2.6億至3億元的營業額，全年可為巨城增加4％的成長。

李靜芳指出，創藝大樓第1階段規畫1樓到4樓賣場，擴大營業面積近2500坪，改裝後品牌數擴增至超過700個，其中餐飲店櫃占比達10％，可供用餐座位也增至4600個，持續擴大餐飲版圖。

新駐點的餐飲名店包括有日本迴轉壽司天王「藏壽司」；新竹獨家的「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒吃到飽專賣店；來自香港的點心專門店「點點心」。

3樓有全台首創跨齡交流公益空間「Baby Boomers Club三合院」，與國際社會福利協會中華民國總會一同合作提供高齡者學習新知、促進活力老化的樂齡活動場域。

另，「創藝廳」更打破一般百貨商場型態，打造1樓挑高9米約250坪的室內空間，將陸續邀請各界團體在創藝廳創造新鮮感，首場活動即是15日至18日登場的Big City第3屆「仲夏野餐音樂會」，此次更邀請新竹內灣以腳踩針車製作布包聞名的「台灣水色」前來快閃。

22日至7月1則有「TOMICA多美小汽車之Disney Motor 10周年特展」，現場打造巨大TOMICA情境大城鎮及歡樂遊玩區增添探索樂趣，並展示DISNEY系列車種與10周年博物館等絕版品、會場紀念版小汽車。7月5日至7月29日另有「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」特展。

(中時 )