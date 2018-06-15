崑山科大與台灣中油簽署MOU 培育新南向人才

2018年06月15日 18:24 中時 曹婷婷

政府推動新南向政策，崑山科技大學近年積極與東南亞國家相關企業交流，開拓東南亞招生管道，15日與台灣中油公司簽署「新南向產學合作意向書」(MOU)，期待與國營事業攜手合作新南向人才培育，為我國在東南亞地區設廠營運的事業機構儲備相關人才。

簽約活動由崑山科大校長蘇炎坤與台灣中油公司李順欽總經理代表簽署，崑山科大創辦人李正合、台灣中油公司戴謙董事長擔任見證人。

崑山科大目前東南亞籍學生來自馬來西亞、越南、印尼、泰國、新加坡、寮國與印度等國家，約有49位，以海青班或教育部補助新南向國家冬日學校等招生管道入校就讀。

蘇炎坤說明，政府推動新南向政策後，該校在東南亞人才培育上也積極策畫多項教育課程，包括2012年至2013年間和馬來西亞合作光電培訓專班，2013年與印尼政府合作碩博士銜接計畫，2017年華語中心則前往泰國四色菊省彌勒佛院進行華語交流。

戴謙指出，最應該與學校合作的是國營單位，不只是產學，應全面性進行合作，才有助於政策執行與推動。戴謙說明，在綠色政策全面推動下，台灣中油轉型是必然，同時響應政府新南向政策，率領國內石化與相關產業以多元合作策略匯集產業群聚效應，期望透過實務合作，為在新南向地區營運的轉投資公司及國內相關產業國家隊儲備戰鬥力。

他還特別向在場的東南亞籍學生表示，台灣中油在東南亞國家已有能源相關的合作進行中，未來諸位學生都會是國家重要的人才。

李順欽總經理表示，台灣中油要從傳統產業轉型為綠色產業，是目前最重視的事，台灣綠色科技產業聯盟也進駐於此，擁有豐富的研發資源，為綠能南區總領隊，和台灣中油的轉型理念不謀而合，雙方除了產學之外，有很寬廣的合作空間，期待攜手落實政策，創造雙贏。

崑山科大董事長曾韋龍說明，簽約內容針對「企業參訪」、「工安講座」及「儲備人才」等三大主軸進行合作，包括協助東南亞國籍學生或當地僑生專班了解企業的建設和運作、促進東南亞國籍學生或當地僑生專班校外實習遵守安全紀律，以及透過東南亞國籍學生或當地僑生專班職能分析儲備海外人資。

崑山科大今年暑假透過教育部產學攜手計畫僑生專班，將與萬能工商合作開辦「機電整合僑生專班」，約60人赴校就讀；另該校亦透過教育部國際產學專班，向教育部申請開辦107學年度東南亞國家學生專班，合作產業分別有企業管理、太陽光電、旅館管理、資訊工程、電腦通訊等企業，預計開設7班，招收280人，與中油簽約後，可望持續擴大東南亞學生招生。

(中時 )