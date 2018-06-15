口蹄疫7月拔針 屏縣府嚴陣以待

2018年06月15日 18:24 中時 林和生

去年台灣向世界動物衛生組織申請口蹄疫非疫區，農委會決定7月「拔針」不再施打豬隻口蹄疫苗，屏東縣政府對此嚴陣以待，已擬定整套防疫整備措施，避免疫情重起，期待2年後能就此打開活體豬隻的外銷通路，重新擦亮這塊老招牌。

「近期下鄉宣導拔針措施，老一輩養豬戶憶起1997年的口蹄疫風暴，還難過流下淚來」屏東縣動物防疫所李永文指出，當年全台滅了6147場養豬場，屏東就撲殺超過150萬頭豬隻，等於全縣全軍覆沒，統計台灣包括飼料、運輸等相關畜牧產業，共損失1700億元，同時關閉外銷管道。

屏縣府農業處長黃國榮指出，拔針後1年若疫情不再復發，就有資格成為非疫區，最快2020年能開放活體豬隻出口，但一旦破功，流程就得重來，所以這段時間是關鍵。

目前屏東養豬頭數達127萬頭、約1800場，其中飼養規模200頭以下小場有800多場，占總量4成以上，而這些從業人員多為觀念較為老舊且高齡化的畜牧業者，加上屏東縣境幅員遼闊，對於防疫工作是極大挑戰。

為落實整體防疫工作，黃國榮強調，7月9日起包括豬、牛、羊等家畜，輸送至肉品市場或屠宰場，都必須出具「家畜健康聲明書」，一旦發現罹患口蹄疫等相關動物傳染病，因畜主未主動通報，將依法裁罰100萬元以下罰鍰，執行撲殺時將不予補償。

(中時 )