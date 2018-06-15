林佳龍訪東京都廳 效法東奧推動「3C回收綠色獎牌企畫」

2018年06月15日 18:39 中時 盧金足

台中市長林佳龍15日表示，現在東京都廳公共空間，已有舊手機回收箱，鼓勵大家一起回收舊手機。（翻攝林佳龍臉書）

台中市長林佳龍（右）15日邀請東京副知事豬雄純子年底到台中參觀2018台中世界花卉博覽會。（翻攝林佳龍臉書）

台中市長林佳龍15日在臉書PO出拜會東京副知事豬雄純子，提出學習東京「綠色獎牌」的想法。（翻攝林佳龍臉書）

台中市長林佳龍2017年拜會日本東京拜會知事小池百合子，15日再度造訪東京都廳，與主導2020東京奧運的副知事豬雄純子晤面，提出學習東京「綠色獎牌」的想法；林佳龍在臉書PO文表示，預計9月執行台中的「3C回收綠色獎牌企畫」，目標回收30萬支舊手機，提煉金屬製成東亞青年運動會獎牌，實踐低碳理念。

台中市長林佳龍15日在臉書貼文指出，現在東京都廳公共空間，已有舊手機回收箱，上面顯示已回收的數量，鼓勵大家一起回收舊手機，有相當不錯效果，台中市政府響應推動。

他說，2020東京奧運，將回收日本的舊手機，提煉金屬製成「綠色獎牌」；台中2019東亞青年運動會也將效法這樣的環保精神，讓世界看到台中。

林佳龍強調，台中「3C回收綠色獎牌企畫」，預計9月開始，屆時將邀請社會大眾、各大企業及電信業者等相關團體響應，目標是回收30萬支舊手機，提煉金屬製成東亞青運獎牌。

他也邀請豬雄純子今年底到台中參觀2018台中世界花卉博覽會；林佳龍說，台中世界花博將體現綠色生產、人文生活、自然生態共好的精神，與東京的永續環保理念相符。

豬雄純子對花博感到非常有興趣，相約11月台中再見，也歡迎民眾一起來參與這場有意義的花博盛會！

林佳龍表示，去年台日互訪人次高達645萬人，但台灣訪日人次卻僅有189萬人次，此次市府成功開拓台中與東京直航，不僅具歷史意義，也可減少雙方互訪人次的落差。

此外，今年台日觀光高峰論壇聚焦花博議題，預計將再帶來至少30萬日本人到訪台中參觀花博。

(中時 )