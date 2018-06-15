屏東豪雨不斷！縣長臉書被灌爆求放假

2018年06月15日 18:23 中時 林和生

屏東內埔鄉中林村因豪大雨量造成淹水，馬路成了河流，小學生放學牽手過「河」，每步都踏得很小心。（林和生翻攝）

熱帶性低氣壓挾帶西南氣流為屏東地區帶來豪大雨量，造成多處低窪地區淹水，所幸並無傳出重大災情，前一晚縣長潘孟安臉書便被期待「豪雨假」的網友留言灌爆，但縣府強調，根據中央氣象局預報，雨量並未達停班停課標準，不過放假與否也讓鄉鎮自行評估。

根據中央氣象局資料顯示，15日零時至中午，全國累積雨量前10名都集中在屏東縣，第1名則是位於瑪家鄉的新瑪家測站，累積雨量達271毫米。國道三號長治交流道下也因地勢低窪造成嚴重積水，不少車輛經過濺起水花，強行通過的機車更多輛拋錨。

不少準備接小孩上下課家長等不到豪雨假宣布，隨即在縣長臉書留言「風雨那麼大你們都沒看見嗎」、「縣長只等你一聲下令停班停課了」，不到半天時間潘孟安臉書灌進超過400則留言。

但屏縣府人事處副處長張立科指出，放假與否全參考中央氣象局的預報資料，達到停班停課標準需在24小時累積雨量達350毫米以上，但屏東縣僅達日雨量200毫米的豪雨等級，且平均風力未達7級、陣風10級的颱風假標準，因此作出正常上班上課決定。

不過考量全縣33鄉鎮範圍遼闊，即使雨量未達放假標準，但可能因道路坍方及淹水阻斷交通，還是開放讓各鄉鎮公所及學校，視狀況自行評估；因此春日鄉公所14日晚間回報士文村因道路坍方，15日上午鹽埔鄉高朗國小及大仁科技大學則因積水，分別核准停班停課。

(中時 )