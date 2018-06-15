接受全台重症動物 屏科大動物醫院更名獸醫教學醫院

屏科大動物醫院是南台灣首要兼具研究及臨床的獸醫教學醫療示範場域，更名為「獸醫教學醫院」，希望扮演更稱職的地區教學醫院角色。（潘建志攝）

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屏科大動物醫院更名為「獸醫教學醫院」，希望扮演更稱職的地區教學醫院角色，投入更多軟硬體設備，也有許多企業捐贈高階儀器。（潘建志攝）

屏東科技大學動物醫院對外接診服務至今超過一甲子，目前除了是地區重要獸醫院，也是南台灣首要兼具研究及臨床的獸醫教學醫療示範場域，因此更名為「獸醫教學醫院」，未來將持續投入更多軟硬體設備，扮演地區教學醫院角色。

屏科大動物醫院地處台灣主要畜牧養殖重鎮，開始是以大型經濟動物醫療為主，近年來家庭結構改變，毛小孩地位提升，醫院也加入寵物伴侶動物醫療，除了一般民眾帶寵物來看病，醫院也是後送中心，全台不少重症病患寵物都送到這理治療。

除了經濟和伴侶動物，醫院觸角也伸入野生保育動物、觀賞鳥類等。醫院同時和地方獸醫師公會、協會合作教育課程，涵蓋動物醫療相關的最新知識、臨床實務等，希望讓獸醫系學生從在學時就有豐富的臨床經驗，提升台灣獸醫師整體水準。

不少企業也捐贈高階儀器給醫院，提升整體醫療品質，像瀚興群裕公司捐贈「影像系統主機組」，搭配不同的內視鏡，透過影像判讀降低手術風險。裝置異物鉗可夾取食道異物，軟式內視鏡可進行消化道檢查，硬式內視鏡可進行腹腔鏡手術。

仁寶電腦則贈送高階氣體麻醉機，可選擇6種正壓換氣模式。這台機器可以測定動物的呼吸循環狀態，全程監控手術時動物身體變化，提升手術安全性以及成功率。

(中時 )

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