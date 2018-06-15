接受全台重症動物 屏科大動物醫院更名獸醫教學醫院

2018年06月15日 18:32 中時 潘建志

屏科大動物醫院更名為「獸醫教學醫院」，希望扮演更稱職的地區教學醫院角色，投入更多軟硬體設備，也有許多企業捐贈高階儀器。（潘建志攝）

屏東科技大學動物醫院對外接診服務至今超過一甲子，目前除了是地區重要獸醫院，也是南台灣首要兼具研究及臨床的獸醫教學醫療示範場域，因此更名為「獸醫教學醫院」，未來將持續投入更多軟硬體設備，扮演地區教學醫院角色。

屏科大動物醫院地處台灣主要畜牧養殖重鎮，開始是以大型經濟動物醫療為主，近年來家庭結構改變，毛小孩地位提升，醫院也加入寵物伴侶動物醫療，除了一般民眾帶寵物來看病，醫院也是後送中心，全台不少重症病患寵物都送到這理治療。

除了經濟和伴侶動物，醫院觸角也伸入野生保育動物、觀賞鳥類等。醫院同時和地方獸醫師公會、協會合作教育課程，涵蓋動物醫療相關的最新知識、臨床實務等，希望讓獸醫系學生從在學時就有豐富的臨床經驗，提升台灣獸醫師整體水準。

不少企業也捐贈高階儀器給醫院，提升整體醫療品質，像瀚興群裕公司捐贈「影像系統主機組」，搭配不同的內視鏡，透過影像判讀降低手術風險。裝置異物鉗可夾取食道異物，軟式內視鏡可進行消化道檢查，硬式內視鏡可進行腹腔鏡手術。

仁寶電腦則贈送高階氣體麻醉機，可選擇6種正壓換氣模式。這台機器可以測定動物的呼吸循環狀態，全程監控手術時動物身體變化，提升手術安全性以及成功率。

(中時 )