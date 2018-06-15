端午飄粽香！台中春安里媽媽們包粽送愛心

2018年06月15日 18:32 中時 黃國峰

台中市南屯區春安里長顏慶義，15日將志工媽媽們包好的粽子，放入大鍋子中，春安里將分享粽子給里內弱勢家庭，希望讓他們感受到外界的愛心與關懷。（黃國峰攝）

端午飄粽香，台中市南屯區春安里15日號召10多位愛心媽媽，一起動手包粽子，一上午共包好1千多顆粽子下鍋，預計下午煮好後，全部將分享給社區弱勢家庭及65歲以上的長輩，提前過端午。

15日上午春安里長顏慶義，就在活動中心裡用大鍋炒肉粽料，表示由於是要給65歲以上的長者食用，所以特別把肉粽裡常用的花生改成南部米豆，比較鬆軟，不像花生那麼硬，豬肉也有別於市面上的瘦肉，特別選用三層肉，因為經過烹煮後，肉內的油質會釋出，讓糯米更為油亮、香噴噴。

沒多久香噴噴的肉粽料起鍋後，10多位志工媽媽，拿起粽葉，身手熟練的轉個圈就圍成一個杯狀，一手抓起一把米填底，再依序放入三層肉、香菇、蝦米、紅蔥頭等餡料，三兩下就包好一個。

里長顏慶義指出，春安里每年都會利用文山焚化爐的回饋補助金在端午節、中秋節、春節三節，為里內做些事，這次準備了一千顆的粽子，將分享給里裡面弱勢家庭及65歲以上的長者，另外低收入戶家庭，也會依人口再送上米及油等，希望讓他們感受到外界的愛心與關懷。

(中時 )