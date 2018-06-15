端午飄粽香！台中春安里媽媽們包粽送愛心

台中市南屯區春安里的志工媽媽們，15日動手包粽子，預計包1千個肉粽，分享給里內的弱勢家庭及長輩們。（黃國峰攝）

友善列印
中時
台中市南屯區春安里長顏慶義，15日將志工媽媽們包好的粽子，放入大鍋子中，春安里將分享粽子給里內弱勢家庭，希望讓他們感受到外界的愛心與關懷。（黃國峰攝）

端午飄粽香，台中市南屯區春安里15日號召10多位愛心媽媽，一起動手包粽子，一上午共包好1千多顆粽子下鍋，預計下午煮好後，全部將分享給社區弱勢家庭及65歲以上的長輩，提前過端午。

15日上午春安里長顏慶義，就在活動中心裡用大鍋炒肉粽料，表示由於是要給65歲以上的長者食用，所以特別把肉粽裡常用的花生改成南部米豆，比較鬆軟，不像花生那麼硬，豬肉也有別於市面上的瘦肉，特別選用三層肉，因為經過烹煮後，肉內的油質會釋出，讓糯米更為油亮、香噴噴。

沒多久香噴噴的肉粽料起鍋後，10多位志工媽媽，拿起粽葉，身手熟練的轉個圈就圍成一個杯狀，一手抓起一把米填底，再依序放入三層肉、香菇、蝦米、紅蔥頭等餡料，三兩下就包好一個。

里長顏慶義指出，春安里每年都會利用文山焚化爐的回饋補助金在端午節、中秋節、春節三節，為里內做些事，這次準備了一千顆的粽子，將分享給里裡面弱勢家庭及65歲以上的長者，另外低收入戶家庭，也會依人口再送上米及油等，希望讓他們感受到外界的愛心與關懷。

(中時 )

接受全台重症動物 屏科大動物醫… 貴婦愛牌POLA保養神器 年銷百萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。