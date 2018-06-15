拚觀光 林佳龍向東京旅遊業者行銷台中花博

2018年06月15日 18:47 中時 盧金足 ／日本東京報導 ／日本東京報導

「一座城市要起飛，觀光與招商就是一對起飛的翅膀！」台中市長林佳龍帶頭拚觀光商機，15日晚上率領台中觀光、休閒、旅宿及文創等領域業者與公協會，在日本東京舉辦觀光推介說明會，向東京旅遊業者大力行銷台中花博及觀光。

林佳龍在觀光推介說明會向全場日本旅遊業者介紹台中花博、中台灣觀光景點等，期盼提升台中及花博在日本的能見度，帶動日本遊客前往台中觀光。

「台中與東京昨日起直飛，讓中部旅客到東京更加便利，也省下更多舟車勞頓的時間」，林佳龍感謝華信航空促成這件美事。

去年台灣訪日觀光客456萬人次、日本訪台觀光客189萬人次，雙邊互訪達645萬人次，而台中東京直航後，不僅可減少雙方互訪人次的落差，並吸引更多日本人來台灣，也可促進日本旅客到台中看花博。

「日本是台中重要的觀光目標市場！」林佳龍說，從2015年起，加強與日本各地的觀光交流，奠定良好合作關係，包括2016年聯合中台灣與日本中部的昇龍道觀光推進協議會，簽署觀光友好交流備忘錄，2017年與九州觀光推進機構簽訂友好交流協定。

此外，並與廣島縣尾道市、愛媛縣、青森縣、青森縣平川市、大分縣、群馬縣、山形縣等地締結姊妹市或友好交流備忘錄，透過文化、自行車、溫泉等交流帶動觀光能量。

市府自2015年至今，已簽署5個國際友好城市、7個觀光備忘錄及協定、9個主題式合作，遍布日本北中南區。

歡光旅遊局長陳盛山表示，台中推展「中進中出」旅遊模式，以台中國際機場作為航空營運戰略中心，陸續開闢亞洲城市航線，佈建3至5小時亞洲一日生活圈，發展中台灣的在地觀光與產業經濟，14日正式啟動台中與東京的直飛首航，未來每天都會有班機往返台中與東京，增加兩地互訪旅遊的便利性。

(中時 )