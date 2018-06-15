警民聯歡慶警察節 大甲警分局好熱鬧

2018年06月15日 18:50 中時 陳淑娥

大甲警分局歡度警察節，慰勞全體同仁平日的辛勞。（翻攝照片）

為歡慶警察節，大甲警友辦事處及所屬各警友站紛紛舉辦餐會，慰勞平時辛苦的員警；佛教慈濟基金會也首次在分局舉辦第一次警察節愛灑活動，特別贈送熱騰騰素粽，讓警察同仁在警察節及端午佳節前夕，感受到溫暖。

大甲警友辦事處及所屬各警友站，為慶祝警察節及歡送退休同仁，13日舉辦餐會，除慰勞表揚工作績優員警工作辛勞，志工中隊長白芙蓉、副中隊長吳盈萱及所有志工，也祝福全體警察同仁警察節快樂。

佛教慈濟基金會也首次在分局舉辦第一次警察節愛灑活動，特別贈送熱騰騰素粽，讓警察同仁在警察節及端午佳節前夕，感受到溫暖。特別的是身為慈濟基金會大甲區分會的趙瓊專師姐，本身是外埔派出所員警陳曉芬的母親，身為警眷的她，比其他人更了解平日警察的辛勞，也藉由會中量血壓的活動，關心警察同仁健康。

大甲警分局長廖國政表示，慈濟人在警察節及端午佳節前夕，致送警察同仁素粽、蘋果及協助量血壓等，讓同仁倍感溫馨；另志工及警友們的精神、物質支持，亦是警察執勤時最強而有力的後盾，全體同仁將盡全力作好治安、交通及為民服務的工作。

2018台中世界花博將在后里及外埔登場，局日前特別規劃花博志工特殊課程訓練，藉以增進專業知能，也為這場國際級盛會提前作好準備。

(中時 )