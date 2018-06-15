佩佩豬超級互動展 6／16起士林科教館可愛亮相！

2018年06月15日 18:50 中時電子報 綜合報導

兒童最喜歡的卡通天后「粉紅豬小妹」－佩佩豬，即將來台北了！今年四月在台中閉幕的『Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展』創下15萬人次觀展紀錄，累積了超高人氣，可說是年度最受歡迎的親子展覽之一！展覽主辦單位也聽到了眾多北部民眾的熱切期盼，宣布6月16日起至9月30日在國立臺灣科學教育館，佩佩豬要和喜愛她的北部朋友見面囉！

本展覽專為孩子們打造了親子互動園地，展區包含有動畫原創繪稿、經典的動畫場景及主角們的卡通公仔，更設有許多互動體驗設施，帶領小朋友們從玩耍中學習，多個展區一次呈現，最適合家長在炎炎夏日中帶著家中小孩來消消暑、放放電！

【爺爺豬車站】乘上小火車，小朋友跟著爺爺豬一起去兜風！(時藝多媒體提供)

原創動畫繪稿．展示創作歷程

活潑的佩佩、可愛的喬治、聰明的媽媽豬以及和藹的爸爸豬是怎麼誕生的呢？在展區「佩佩豬歷程記」裡，將告訴你幕後製作團隊是如何從簡單的概念發想，勾勒出線條、轉化為圖案，添加了粉嫩又繽紛的色彩後，變成現在最受到小朋友歡迎的動畫。跟著展覽的腳步，來探索佩佩一家的誕生歷程吧！

經典卡通場景．展覽完整重現

本次展覽中將呈現佩佩豬最喜歡的泥巴水坑，跳跳跳～一起來體驗踩泥巴的樂趣；還有夢幻的皇宮體驗區，要讓觀眾化身成為佩佩豬睡前故事裡城堡的公主與爵士，參加皇宮盛會；當然，更不能錯過由爺爺豬擔任列車長的小火車，以及巨大的恐龍先生溜滑梯囉。

嘉賓KIWI姐姐莫允樂在活動現場帶幼稚園小朋友大跳佩佩豬主題曲。(時藝多媒體提供)

動畫角色公仔．驚喜現身展區

觀眾還可親身體驗佩佩豬的生活，和佩佩、喬治還有好朋友們一起在場景中相聚吧！在「佩佩豬生日派對」裡，佩佩正準備過生日，小朋友快快上座，一起來為佩佩唱首生日快樂歌！而不喜歡吃蔬菜的喬治豬，讓爸爸媽媽傷透腦筋，在「樂趣廚房」裡，也可以讓孩子學習要怎麼吃得營養又健康，才能像佩佩豬一樣活潑又可愛！

串連互動科技．獨創專屬佩佩

展區「羚羊老師的音樂教室」中所擺放的特大粉蠟筆皆由文具界領導品牌－Pentel飛龍牌贊助提供，讓小朋友可以運用各種色彩的蠟筆描繪屬於自己獨一無二的佩佩豬，也在創作的過程中培養藝術美學，接著再利用互動技術讓獨創佩佩豬動起來，就能和佩佩一起在展區投影牆上盡情玩耍！主辦單位更設置了印製區，讓大家可以加購的方式，把自己的作品製作成T恤或帆布袋，將專屬佩佩豬帶回家！

與會貴賓祝賀臺北佩佩豬展覽順利開展，左起為全家福陳智偉總監、太陽娛樂竇沛雯經理、時藝多媒體林宜標總經理、科教館陳雪玉館長、閣林文創李玉珮總經理、愛貝克思黃貽駿總監、飛龍文具黃笙益課長。(時藝多媒體提供)

除此之外，為慶祝佩佩豬超級互動展盛大開幕，主辦單位也與臺北市立兒童新樂園攜手合作，在6月16日至6月30日期間，推出兒童新樂園限量版一日票「粉紅豬小妹限定手環」，購買當日除了可不限次數搭乘其1至13號遊具外，民眾於6月30日前持該手環至科教館現場購買『粉紅豬小妹超級互動展』展覽門票，即可享購票優惠220元(原價280元，每只手環限購一張)。

今年夏天最可愛的親子展覽『Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展 台北站』，6月16日（週六）起在國立臺灣科學教育館登場，快帶著孩子來和佩佩豬一起玩，體驗佩佩的日常生活吧！更多詳情請洽詢活動官網或撥打客服專線02-8771-7318轉分機105或118查詢。

展覽資訊

展覽時間：2018/06/16(六)-2018/09/30 (日)

開放時間：非暑假之平日 09:00-17:00 (16:00停止售票入場)

六日/暑假/國定假日09:00-18:00 (17:00停止售票入場)

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

授權單位：eOne、PPW

主辦單位：香港全家福、台灣太陽娛樂、時藝多媒體、閣林文創、愛貝克思

協辦單位：國立臺灣科學教育館

(中時電子報)