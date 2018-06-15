中時晚間快報》最新年度10大死因！ 癌症連36年稱霸

2018年06月15日 18:56 中時電子報 綜合報導

◎最新年度10大死因！ 癌症連36年稱霸

10大死因癌症再次居首！衛福部今公布最新年度10大死因，癌症連續36年穩居第一名，年奪4萬8037條人命，死亡人數也再次創下歷史新高；但特別的是，若將心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓等「心血管疾病」加總，死亡人數達4萬8316人，對生命威脅程度不亞於癌症，民眾不得輕忽。

◎研發替代役10年3千件專利 年貢獻3000億

內政部統計，研發替代役制度自2008年起實施迄今，已有3萬8千餘名役男在1500家用人單位服役，累計研發成果3034件專利、發表論文8311篇，研發成果豐碩，每年役男對用人單位營業收入之貢獻值高達新台幣3000億元以上，成功的為國攬才、育才、留才。役政署副署長梁國輝表示，研發替代役已成內政部重要施政亮點。

◎美媒：川普批准 對500億美元陸商品加稅

陸美貿易戰陰晴不定，有美國官員14日透露，總統川普不再認為大陸對北韓的影響力，是一項難以抗拒理由令他不徵收關稅的理由，預料他15日將對華採取重大貿易行動。《華爾街日報》指，川普已批准向高達500億美元的大陸商品徵關稅。

◎主播郭安妮前進校園 獻聲推廣旺旺孝親獎

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」報名活動如火如荼的進行中，提倡孝親的美意深受兩岸三地全球華人都熱情響應，此徵件比賽鼓勵大家以活潑、創意方式來表達孝意，比賽總獎金高達173萬人民幣，相當於800萬台幣，同時在北京上海四川等地舉辦百場校園活動，推動「讓孝順成為一種習慣」之觀念，台灣校園活動也自5月起在各地接續進行。

(中時電子報)