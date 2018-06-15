狄鶯賣豪宅 余天李亞萍回應

2018年06月15日 19:05 中時 蕭雅玲

李亞萍曾送小孩出國讀書，不捨狄鶯為子奔波。（蕭雅玲攝）

余天主持綜藝節目日前才傳停掉，經過電視台高層的邀約，余天將再度重返電視台開節目，今（15日）他與家人一起上《冰冰show》錄影，被問到新節目又將要開播，他表示，「現在能讓歌星發揮的節目很少，新節目將會做回以前歌廳秀年代的內容，唱歌不看大字報、不准對嘴，錄影前還要先跟樂隊老師對key，全部都是唱現場。」他說，不只歌廳秀年代要唱現場，「以前連演連續劇都是現場直接來，走位都會偷偷貼一張紙，才知道自己要站在哪個位置。」

被問到狄鶯位於北投豪宅已經賣掉，李亞萍表示，狄鶯以前在關渡有房子，但很早以前就賣給好友紀寶如，至於她是否賣掉北投房子則表不清楚，「但也希望這件事情，能夠很順利。」余天也說：「每個父母都很疼小孩，像我就很後悔當年把3個小孩都送到加拿大去。」在台灣又有工作，不能長期在那邊，半年才去一趟，根本管不到，「如果把他們留在台灣，現在應該完全不一樣，搞不好還國立大學畢業。」

李亞萍憶起在國外生活那段日子的無力感，「遇到孩子或自己有事，都不知道要託誰辦，也不知道到哪裡去辦，加上到公家機關辦事情一定要用英文，而不是自己的母語，在語言不流暢的情況下，根本就是雞同鴨講。」那段日子他幾乎天天哭，為此她還帶著3個小孩「孟母4遷」。

相隔兩年一家5口再度一起錄影，余苑綺女兒樂樂現在已經7個月，她表示，女兒每次帶回家，媽媽李亞萍就會搶著抱孫，別人要抱都搶不到，抱到手抽筋還不給別人抱，樂樂一回家李亞萍就喊好無聊，與余天2個人坐在客廳相望，一句話也不說。

李亞萍則爆，樂樂剛開始給阿公抱，看到阿公留鬍子就會哭，當時她才3個月大，就會撇嘴，余天無奈說：「小時候帶3個小孩到美國迪士尼樂園玩，排隊玩遊戲時前面的外國小朋友看到我就大哭，媽媽轉過來還以為我打她兒子。」

(中時 )