民調：泛綠近4成認為侯友宜比蘇貞昌適合當新北市長

泛綠近4成認為侯友宜(左圖)比蘇貞昌(右圖)適合當新北市長。(本報系資料照片)

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中時

《美麗島電子報》今公布最新民調顯示，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度41.7％、民進黨蘇貞昌23.6％；相較今年1月，侯支持度增加0.2％，蘇下降18.1％。蘇的支持度越拉越大；而泛綠近4成認為侯友宜適合擔任新北市長，顯示老縣長回鍋陷入困境。

以「政治立場」交叉分析，侯的適合度53.3％、蘇43.8％。與今年1月份的民調相比，侯下降5.5％，蘇下降2.1％。侯在泛綠選民心中的適合度，雖然從1月份的59.7％降到38.4％，但即便民進黨已確定人選，仍有近4成泛綠選民認為國民黨的侯友宜適合擔任新北市長。

此外，由於雙北屬共同生活圈，詢問台北市長由誰當選，對新北市未來4年發展較有幫助？台北市長柯文哲42.6％、丁守中20.8％、姚文智8.6％；顯示柯文哲所帶動的「外溢效應」，且會影響42.6％民眾的投票意向，柯文哲在新北市長選舉將扮演動見觀瞻的角色。

以政治立場交叉分析，泛綠支持蘇為70.9％，11.3％支持侯；泛藍支持侯為85.5％，4.1％支持蘇。

相較1月民調顯示，泛綠支持蘇69.8％，支持侯21.1％。如今，泛綠支持侯的比例雖跌了近10個百分點，但蘇泛綠的支持度僅微幅增加了1.1％。顯示在蔡英文總統、總統府秘書長陳菊兩巨頭聯手請出蘇參選後，侯雖跑掉近10％泛綠的支持，但這10％顯然並未直接移轉到蘇貞昌身上。

在信任度上，以「政治立場」交叉分析，侯友宜在泛綠的信任度41.3％，高於不信任41.2％；反觀蘇貞昌，泛藍的信任度34.0％，不信任度51.9％。顯示侯比起蘇更具跨越藍綠、贏得信任的能量。

本次民調是在2018年6月11日至6月12日進行，成功訪問1075人，在信賴水準95％情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中時 )

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