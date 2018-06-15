亞洲至寶鄭問大師前進故宮 台積電文教基金會力挺藝術不遺餘力

2018年06月15日 19:11 中時電子報 綜合報導

「千年一問 鄭問故宮大展」經過一年多籌備，於今日正式開幕，總統蔡英文、文化部長鄭麗君故宮院長林正儀以及策展人鍾孟舜、台積電文教基金會陳健邦董事等人都到場共襄盛舉，更有來自日本、韓國、香港、澳門等200多位重量級漫畫家組團參加開幕儀式，顯示鄭問在國際漫畫界的重要地位。文化部長鄭麗君表示，「這次紀念展開幕，是臺灣文化的大團結，也代表我們的時代，終於追上鄭問老師的腳步。」

鄭問大師為首位進入故宮展出的漫畫家，這不僅是對這位當代漫畫大師的紀念，更代表台灣原創漫畫的支持與肯定。鄭問大師融合東方水墨寫意與西洋寫實技法，發展出獨特創作風格，讓漫畫跳脫常軌，晉升至藝術美學層次。本展共有六個展區，其中更包含他個人手繪漫畫、插畫原件、手稿、劇本、雕塑等250件真跡原件、以及個人物件、生平重要創作出版品等，總計約300件作品，期待讓民眾重新認識台灣這位國寶級的漫畫大師的創作密技，瞭解他如何以圖像與故事征服海內外讀者。

千年一問展區完整展出鄭問之三國誌全套原稿。(時藝多媒體提供)

台積電文教基金會陳健邦董事聆聽專業導覽老師講解。(時藝多媒體提供)

台積電文教基金會做為本展教育贊助單位，希望透過與鄭問展的合作，讓更多學生了解國寶鄭問大師在台灣藝術界的成就與影響。台積電文教基金會長期關注教育及文化推廣、贊助籌辦表演藝術等，在人才培育、藝文推廣上不遺餘力。本次更在許峻郎執行長的大力支持下，成為「千年一問 鄭問故宮大展」的教育贊助單位，將在展覽期間提供偏鄉學子免費觀賞鄭問大師作品的機會，目標藉由觀展與專業講解，承先啟後，傳承鄭問大師的精神，並讓美學種子與台灣原創精神在學生心中扎根。

千年一問──鄭問故宮大展

【展覽資訊】

展覽名稱：千年一問──鄭問故宮大展

展期：2018/06/16-09/17

地點：國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展區

主辦單位：文化部

協辦單位：國立故宮博物院、中華文化總會

執行單位：無限創藝教育有限公司

教育贊助：財團法人台積電文教基金會

協力單位：時藝多媒體

(中時電子報)