遠百夢幻美國周 美國來回機票雙重送

2018年06月15日 19:41 中時 郭家崴

板橋大遠百夢幻美國周DR.PEPPER櫻桃可樂，每罐原價49元、3罐特價99元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百夢幻美國周同步展示角鬥士版的「索爾」與「浩克」等比例大型公仔。（板橋大遠百提供）

遠東百貨趁下月美國國慶前，再與美國在台協會合作，即日起推出「Fantastic USA Weeks 2018夢幻美國周」，同步在Mega City板橋大遠百、Top City台中大遠百登場，接著再由citysuper接棒。活動期間板橋大遠百、台中大遠百皆有滿額抽美國來回機票，增加吸引力道。

板橋大遠百看準暑假旅遊旺季，26日前推出「美國來回機票雙重送」，讓消費者在購物時有機會獲得價值3萬7500元的「聯合航空台北--美國來回機票」。活動分為兩重，一是「搭聯合飛美國」活動，凡持HAPPY GO卡於7樓活動中心單筆消費滿500元即可抽獎；二是「送您樂玩美國」活動，凡持HAPPY GO 卡全館累滿5000元也可抽獎。美國展美式品牌單筆滿3000送100。

也因應世足賽事與中華電信MOD合作，即日起於9樓威尼斯廣場推出「GO！GO！2018世足賽轉播」，同時於20日前舉辦「NCR超炫收藏展」，展示NBA知名球星親筆簽名球衣、球鞋、冠軍簽名球等。

近期《復仇者聯盟3：無限之戰》票房創新高，板橋大遠百館內有威秀影城，受惠於英雄熱，來客數增加10%；美國展期間漫威正值新片《蟻人與黃蜂女》預售，美國展同步展示請來角鬥士版的「索爾」與「浩克」等比例大型公仔，除了各式脆片及爆米花有優惠，消費累滿3000元送威秀影城小份爆米花。

而，台中大遠百夢幻美國周也搶搭世足觀賽熱，24日前美式零食6折起，美國汽水口味任選3瓶原價147元、特價99元，美國藍莓每盒原價189元、特價109元；活動會場單筆消費滿500元可參加抽機票，有機會獲得聯合航空台北--美國任一航點經濟艙來回機票或KENMORE經典咖啡機。

今年1至5月遠百全台業績成長3％，化妝品、精品、男裝、童裝都有成長，女裝則持平。其中，板橋大遠百去年連同威秀影城業績破100億元，表現亮眼，這次美國周食品增加30％、又有端午節3天連假加持，目標業績300萬元，要較前年檔期250萬元提升；21日開跑的函館展有15家廠商進駐，目標業績700萬元，可較去年600多萬元高。

館內在母親節後陸續進行7年來最大的階段性改裝，女鞋從1F移至3F，Emporio Armani和Y-3等3家精品7月進駐1F；3F送走Afternoon Tea後，7月新開春水堂和艾利斯餐酒館；8月服飾類改裝、10月精品也會改裝。

(中時 )