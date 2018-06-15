勇奪「傑出發言人獎」　徐國勇：感謝大家的肯定

行政院發言人徐國勇獲得公部門傑出發言人獎。（公共關係基金會提供）

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旺報

中華民國公共關係基金會舉辦「2018傑出公關獎」，今(15)日在張榮發基金會舉辦頒獎典禮，表彰兩年來隱身幕後盡心盡力的公關人員，行政院發言人徐國勇獲頒「傑出發言人獎」，感謝大家對他的肯定，評審則一致認為，徐沒有「專業的傲慢」，尤其能理解不同媒體屬性，滿足不同的需求。

公共關係基金會表示，行政院發言人徐國勇獲得公部門傑出發言人獎，評審認為徐國勇具有律師、民代、政論節目主持人等多重身分及多元經驗，轉任發言人後，與媒體之間的互動良好，沒有所謂「專業的傲慢」，尤其能理解不同媒體屬性，滿足不同的需求。

徐國勇則在致詞時說：「拿到獎很意外，出社會後很多經歷是沒有照著計畫走的」，他的第一份工作是特教老師，許多人聽到都不相信，「我是不小心跑去當律師、當民代，最後不小心當了發言人，感謝大家對他的肯定」，他認為這個獎應該頒給行政院各個部會的發言人，也是他最開心的意外。

「2018傑出公關獎」公部門由行政院發言人徐國勇抱走傑出發言人獎，私部門由富邦媒體總經理林啟峰獲得傑出發言人獎。而台東縣政府的環境保護局、交通及觀光發展處分別獲得兩大項目的傑出獎，成為今年最大贏家。

林啟峰表示，過去跟媒體溝通時，經常會因為擔心搶了團隊成員和公司的風采而選擇躲起來，要將這份榮譽分享給全公司。

(旺報 )

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